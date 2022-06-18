242 درجة.. محافظ كفرالشيخ يعتمد التنسيق العام للقبول بالمرحلة الثانوية

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التنسيق العام للمرحلة الثانوية بأنواعها "منتظم، ومنازل، وخدمات، وخاص"، للعام الدراسي 2022-2023 بمختلف مدارس المحافظة، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن درجة قبول الطلاب بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل 2023-20022، بمدن، وقرى المحافظة، تحددت بـ 242 درجة، والثانوي العام منازل بـ 140درجة، والثانوي العام خاص بـ 140 درجة، أما الثانوي عام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز 25 % من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازلياً وبناءً على القرار الوزاري رقم 257 عام 2018.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه المدارس بتشكيل لجان للتنسيق بها، لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي بنوعيها علي أن تسجل الطلبات التي ترد إليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي إيصال استلام بالملف المقدم بعد استيفائه ويجري تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف التنسيق على أن يتم تسليم هذه الكشوف إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.