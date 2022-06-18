رانيا يوسف تشارك جمهورها بعزفها على البيانو.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وظهرت، وهى تعزف على البيانو باطلالة صيفية أنيقة.

وانتهت رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.