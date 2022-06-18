فاطمة حسن: البساطة سر نجاح مشاركتي في الأعمال الفنية الدرامية

قالت الفنانة فاطمة حسن، التي حصدت جوائز فى عالم الرسم، إن مشوارها بدأ بإطلاق معارض فنية تلاها مشاركتها بالأعمال الفنية وتحدث المخرجون إليها بعد ذلك؛ لمشاركتها بالأعمال الدرامية معقبة " الموضوع جه صدفة".

وأضافت " حسن" خلال استضافتها ببرنامج ست الستات المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أكثر ما يميز أعمالها الفنية هو البساطة والتعبير عن الأحاسيس والمشاعر والأعمال الفنية الواضحة والصريحة التى توصل الهدف الفنى بشكل مباشر للجمهور .

وأشارت إلى أنها شاركت رسومات التتر فى مسلسل ورا كل باب، وضربة معلم، ونحب تانى ليه، وليالينا، و تمتلك استديو فنى خاص بها وبعد تحديد الرسومات الفنية التى ترغب برسمها تقوم بتنفيذها وتهتم بأدق تفاصيلها.