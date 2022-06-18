كل الحياة .. أحدث ظهور لـ زوجة ماجد المصري برسالة رومانسية |شاهد

حرصت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت زوجة الفنان ماجد المصري بإطلالة جذابة وماكياج ناعم يبرز جمال ملامحها، وعلقت "الحياة لا تعطينا كل ما نحب ولكن من نحبهم يعطونا كل الحياة" ونالت الصورة إعجاب متابعيها.



أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".

