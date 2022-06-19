دعاء النوم للأطفال مكتوب.. يجعله ينام بهدوء وسكينة

دعاء النوم للأطفال مكتوب.. الأطفال زينة الحياة الدنيا ونعمة عظيمة يهبها الله لمن يشاء، فمتي أقبلوا على هذه الحياة وجدت السعادة والبهجة والفرح والسرور، فوجودهم يعطي للحياة طعم ومذاق خاص، والأطفال في مرحلة الرضاعة يحتاجون من الوالدين اهتمام ورعاية أكبر، ودعاء النوم للأطفال يعد من تلك الأدعية التي يبحث عنها الكثير، لأنه لا أحد لديه أغلى من أطفاله.



ويوجد كثير من الأدعية للنوم أوصى النبي النبي -صلى الله عليه وسلم- بها فإذا كانت تحفظ الإنسان من همزات الشياطين ومن كل سوء، فإن دعاء النوم للأطفال تزيد أهميته ، لأنهم الأكثر احتياجًا له.

كانَ النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ قالَ: (باسْمِكَ اللَّهُمَّ أمُوتُ وأَحْيَا).

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إذا قامَ أحدُكم عن فراشِهِ ثمَّ رجعَ إليْهِ فلينفُضْهُ بصنفةِ إزارِهِ ثلاثَ مرَّاتٍ فإنَّهُ لا يدري ما خلَفَهُ عليْهِ بعدُ فإذا اضطجعَ فليقل باسمِكَ ربِّي وضعتُ جنبي وبِكَ أرفعُهُ فإن أمسَكتَ نفسي فارحمْها وإن أرسلتَها فاحفظْها بما تحفظُ بِهِ عبادَكَ الصَّالحينَ فإذا استيقظَ فليقل الحمدُ للَّهِ الَّذي عافاني في جسدي وردَّ عليَّ روحي وأذِنَ لي بذِكرِهِ)،[

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إذا أَوَيتَ إلى فِراشِكَ، فقُلِ: اللَّهُمَّ أسلَمتُ نفْسي إليك، ووَجَّهتُ وَجهي إليك، وفَوَّضتُ أمْري إليك، وألجَأتُ ظَهري إليك؛ رَغبةً ورَهبةً إليك، لا مَلجَأَ ولا مَنجا إلَّا إليك، آمَنتُ بكِتابِكَ الذي أنزَلتَ، وبنَبيِّكَ الذي أرسَلتَ، فإنْ مِتَّ مِن ليلتِكَ؛ مِتَّ وأنت على الفِطرةِ، وإنْ أصبَحتَ؛ أصَبتَ خيرًا).

دعاء النوم للأطفال

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهمَّ أنت خلقْتَ نفسي، و أنت توفَّاها، لك مماتها و محياها، و إن أحيَيْتَها فاحفَظْها، وإن أمَتَّها فاغفِرْ لها، اللهم إني أسألُك العافيةَ).

(بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ).

اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت الحيّ القيّوم، لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم، يا حيّ يا قيّوم أهدئ ليله، وأَنِم عينه، اللهمّ اجعلها ليلةً هادئةً وخفيفةً عليه.

اللهم اكتب له في هذه الليلة الراحة والسكينة، وخفّف ألمه، وأبعد عنه كل سوء. ربِّ لا تريه في منامه إلا كل جميل، وأدخله في نومٍ عميق يريح جسده.

يا الله يا رب العرش العظيم، ارزق طفلي في هذا الليل السكينة والطمأنينة والراحة، وخفّف ألمه، واحميه من كل شر، اللهم امنحه نوماً هانئاً.

نوم الطفل

آيات لنوم الطفل الرضيع

آخر آيتين من سورة البقرة، قال -تعالى-: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

آية الكرسي: (اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).

سورة الإخلاص: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدْ).

سورة الفلق: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)

سورة الناس: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).

دعاء اذا كان الطفل يعانى من الأرق

“اللهم في هذه الليلة أنزل على طفلي راحة البال والسكينة والاطمئنان، وخفف من آلامه واكفه من كل شر وسوء، يا رب يا كريم يا حليم، لا تريه إلا كل جميل وخير في منامه وأحلامه، يارب العالمين أرح جسد طفلي واجعله ينام نومًا عميقًا.

الدعاء السابق هو دعاء يطلب فيه من الله عز وجل أن يحمي الطفل من كل سوء وأن يكفيه من كل شر، ويدعوه ألا يُرىّ الطفل أي كوابيس وأن يحلم في منامه بكل ما هو جميل وخير وأن يكون جسد الطفل في راحه وأن ينال نومًا عميقًا هادئًا.

تعرف على معنى دعاء بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير من خلال قراءة هذا الموضوع: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير معنى الدعاء وفضله

دعاء حراسة وحفظ الطفل في منامه

“يا رحمن يا رحيم، أنعم على طفلي بليلة هادئة تريح باله وتهدأ له من حالته، وأحرسه بعينك التي لا تنام، اللهم أجعل طفلي قرير العين وابعد عنه كل أرق وكدر يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض”.

عاء السابق دعوة إلى الله تعالى بأن يجعل ليلة الطفل هادئة وخفيفة عليه وأن تكون نفس الطفل هادئة مطمئنة وأن يحرس الله الطفل في ليلته بعينه التي لا تتعب ولا تنام، بالإضافة إلى الدعاء بإبعاد الطفل عن كل ما يسبب له أرق وبكاء.

نوم الطفل

دعاء إذا كان الطفل مريضًا ولم يستطع النوم

“اللهم يا من لا تنام له عين، أذهب التعب والمرض عن طفلي واشفه شفاء لا يغادر له سقمًا. اللهم انت الشافي بيدك الشفاء أخرج طفلي من حلق الضيق إلى أوسع الطريق يا الله،و خذ بيده يا كريم يا بديع واحفظه بعزك، يا من تشفى كل مريض وتعيده إلى صحته، خفف عن طفلي آلامه وأرح جسده، يا أيها الشافي المعافي، أنزل في نبض طفلي الصغير الراحة والعافية إنك على كل شيء قدير”.

في الدعاء الذى سبق ندعو الله عز وجل أن يشفى الطفل في وقت سريع وأن يأخذ بيده ويحفظه، وأن يخفف من آلام الطفل وينزل الراحة إلى جسده.

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دعاء النوم للأطفال مكتوب

1- « باسمك اللهم أموت وأحيا » رواه البخاري.

2- «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظهـا بما تحفظ بـه عبـادك الصـالحين » رواه البخاري ومسلم .

3- « اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها ، لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها ، وإن أمتها فاغفر لها ، اللهم إني أسألك العافية » رواه مسلم .

4- «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي ، ويقوله إذا وضع يده اليمنى تحت خده.

5- « اللهم أسلمت نفسي إليك ، وفوضت أمري إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت » رواه البخاري ومسلم.

6- «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ، فكم ممن لا كافي له ولا مأوي » رواه مسلم.

7- «اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، إقض عنا الدين وأغننا من الفقر » رواه مسلم.

8- «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم » رواه أبو داود والترمذي .

أدعية تحصين الطفل قبل النوم

“يا مؤمن يا مهيمن، اللهم احفظ طفلي قرة عيني، وارزقه بالصحة والعافية، ولا ترني فيه أمرًا يؤذيني يا الله، اللهم اجعل طفلي ممن ترضى عنهم واجعله من الصالحين.

اللهم اجعله بارًا لوالديه واجعله يحتذي بالرسول في قدوته أينما ذهب وأينما كان. اللهم يسر له طريقه وأملأه له بالصالحين وأبعد عنه الضالين من عبادك يا رزاق يا منان أنت وحدك القادر على رزق العباد من حيث لا يحتسب، اللهم أفتح له أبواب الرزق الحلال منها واصرف عنه الحرام منها”.



“أسألك يا الله بكل أسم من أسمائك الحسنى أن تجعل القرآن ربيع قلب طفلي ونور صدره وذهاب همه وثبته على الإسلام، اللهم املأ قلب طفلي بمحبة الإسلام وطاعتك ياملك يا قدوس، اللهم يا فالق الحب والنوى لقد توكلت عليك يا ربي كن لطفلي جارًا من خلقك وعبادك جميعًا وأن يفرط أحد منهم على طفلي أو يبغى عليه وأبعد عنه الظالمين، والفاسدين، والضالين والمجرمين. اللهم أعوذ بك من عجز طفلي وكسله، وأعوذ بك من بخله وشحه ومن عذاب القبر وفتنة الدنيا، وزكّي نفس طفلي فأنت خير المزكين”.