دعاء يحفظ الأبناء من كل شر .. ردده في كل وقت

دعاء يحفظ الأبناء من كل شر .. المال والبنون زينة الحياة الدنيا فليس لدى الإنسان أغلى من الأبناء وحب الأبناء لا يضاهيه كنوز وأموال الدنيا ، ولا يوجد شخص متزوج لا يبحث عن دعاء يحفظ الأبناء من كل شر ، ليكونوا في حفظ الله ورعايته ويبعد عنهم الحسد وشرور الإنس والجن ، ودعاء يحفظ الأبناء من كل شر لا يشترط أن يأخذ صيغة الدعاء ، فقد تكون أذكار وآيات قرآنية كما ورد في الرقية الشرعية للأبناء .

دعاء يحفظ الأبناء من كل شر



إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك.

اللهم أمدد في أعمار أولادي بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم ربِّ لي صغيرهم وقوِّ لي ضعيفهم، اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.

اللهم سلّمهم من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلّمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر لهم يا غفار. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لأبنائي وترحمهم، اللهم يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عليم يا غفور يا كريم إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تطيل عمر أبنائي على طاعتك وترحم والديهم وأن تحفظ أحبتهم، وأن تبارك لهم في مالهم وعملهم وتسعد قلبهم وأن تفرج كربهم وتيسر أمرهم، وأن تغفر ذنبهم وتطهر أنفسهم وأن تبارك سائر أيامهم، وتوفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم آمين.

أفضل دعاء لحفظ الأبناء

ربي أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان ، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك ياكريم يا منان

ربي متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي .

اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة

اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك

ربي كما حفظت كتابك إلي يوم الدين ، احفظهم من الشيطان الرجيم

ربي ارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار و التوكل عليك يا قادر يا جبار

اللهم إنك وهبت لي (( وقل أسماء البنات والأولاد )) من غير حول مني ولا قوة

فاحفظهم بحفظك بلا حول مني ولا قوة

اللهم احفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر

اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض

اللهم لاتجعل ابتلائي فيهم

دعاء لحفظ الأبناء من العين

اللهم إني أسألك لأولادي وأولاد المسلمين ان تشرح صدورهم ووفقهم في دراستهم وتيسر امورهم وتفتح عليهم فتح العارفين وترزقهم الحكمة والعلم والدين والعلم النافع وتزينهم بالخلق والدين اللهم ثبت قلوبهم على طاعتك يا أرحم الراحمين يا الله.



اللهم ألطف بأولادي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين وعلق قلوبهم بطاعتك وأجعل أولادي من أوجه من توجه إليك وتقبلهم.

اللهم اجعل ابنائي من من تواضعوا اليك فرفعت مكانتهم لديك واذا تقربا إليك قربتهم منك واستكان لهيبتك فأحببته.

اللهم انك رزقتني أولادي بلا حول لي ولا قوة وانبتهم نباتا صالحا واحفظهم بعينك التي لا تنام وقربهم منك واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين واجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم اصلح شأن أولادي وبارك لي بهم ووفقهم لما تحبه وترضاه واجعل دائما في طريقهم ما يخافونك واغنهم بحلالك عن حرامك وبرحمتك عمن سواك وابعد عنهم ياالله كل شر قد يلحق بهم.

اللهم أرزق أولادي الزوجات الصالحات وارزق بناتي الأزواج الصالحين وارزقهم يا الله الذرية الصالحة التي تقر بها أعينهم.

اللهم من كان من أولادي مريضا منهم فاشفه يا الله وان كان مهموما فأزل همه ومن كان منهم حزينا فأسعده ومن كان منهم يرجو توفيقك فوفقه لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين.



دعاء لحفظ الأبناء من العين والحسد



دعاء لحفظ الأبناء من العين والحسد ، لعله من أكثر الأمور التي يخشاها الآباء على أبنائهم، فخوف الوالدين على أبنائهم من أن يصابوا بالعين أو الحسد، أكبر بكثير من خوفهم على أنفسهم، ومن دعاء لحفظ الأبناء من العين والحسد ، ما يلي:

1- اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم ، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم.

2- اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.

3- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام.

4- اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.

5- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.

6- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سوء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السوء.

7- اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم ، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.

8- اللهم إنك رزقتني أبنائي بلا حول لي ولا قوة ، فاحفظهم بعينك التي لا تنام ، وقربهم منك، واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين ، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

9- اللهم الطف بأبنائي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وتقبلهم .