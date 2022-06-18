الإسكندرية السينمائي يهدي وسام فارس الكوميديا لاسم سمير غانم ودلال عبد العزيز

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي تقام دورته الثامنة والثلاثين خلال الفترة من 5- 10 أكتوبر 2022، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إهداء وسام فارس الكوميديا، لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وأوضحت إدارة المهرجان، أن منح الوسام لاسم الفنانين الراحلين، سيكون خلال حفل افتتاح المهرجان، الذي يقام في الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر، في مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تتسلم النجمة دنيا سمير غانم، كريمة الفنانين الراحلين، الوسام؛ بعد تسلم درع تكريمها في حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسفراء وقناصل دول البحر المتوسط، وصناع السينما في مصر والوطن العربي وأوروبا.