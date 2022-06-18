غنت برفقة ابنتها.. جينيفر لوبيز تفاجئ الجمهور على المسرح

غنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، برفقة ابنتها إيمى مونييز، حيث قدم الثنائي أداءً مثيرًا فى حفل Blue Diamond Gala التابع لمؤسسة لوس أنجلوس دودجرز، وتصدرت مغنية The On The Floor البالغة من العمر 52 عامًا، حفل The Party for LA show الذى جمع 36 مليون دولار، لتحسين التعليم والرعاية الصحية والتشرد والعدالة الاجتماعية لجميع سكان لوس أنجلوس.

وحسب ما نشره موقع geo.tv، صعدت "جيه لو" وابنتها إيمى البالغة من العمر 14 عامًا من زوجها السابق المغنى العالمى مارك أنتونى، على المسرح وأدت مزيجًا من الأغانى بما فى ذلك دويتو مؤثر، كما غنت إيمى وجينيفر أغنية "Born in the USA" للمغنى الأمريكى بروس سبرينجستين، والتى كانت مصحوبة بفيديو لأداء إيمى فى مباراة Super Bowl فى عام 2020، ثم قاما أيضًا بأداء أغنية "Let's Get Loud".

I'm not crying, you are





وعلى جانب آخر، كانت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، كشفت عن أن والدتها كانت تضربها وتعنفها عندما كانت صغيرة قبل أن تغادر المنزل فى سن 18 عامًا، لمتابعة مهنة التمثيل، وتحدثت نجمThe Second Act ، البالغة من العمر 52 عامًا، بصراحة عن علاقتها المعقدة مع والدتها جوادالوبى رودريجيز، 76 عامًا، وكشفت أنها دخلت فى نوبات جسدية مع نفسها، وأختيها ليزلى وليندا، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت جينيفر، فى فيلمها الوثائقى Halftime، "لقد فعلت ما كان عليها فعله للبقاء على قيد الحياة، وجعلها قوية، لكنه جعلها صعبة أيضًا لقد ضربتنى بقوة"، وأضافت: "كنت محاطة بكثير من النساء القويات،