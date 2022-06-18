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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب المدرب المساعد لـ الزمالك عن لقاء القمة أمام الأهلي بسبب كورونا

روي أجوش
روي أجوش

أكد مصدر غياب روي أجوش المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز غدا، بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن المدرب المساعد يخضع للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع، على أن يخضع لمسحة جديدة عقب مباراة الأهلي للوقوف على حالته.
وشدد المصدر على أن المدرب المساعد سيتواجد مع الجهاز الفني في مباراة البنك الأهلي في حالة سلبية مسحته المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء غدا الأحد باستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم  السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.
ويتواجد الزمالك في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة في حين يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة

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