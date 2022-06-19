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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف النقاب عن طراز GTX ID.Buzz الكهربائية .. صور

فولكس تكشف النقاب
فولكس تكشف النقاب عن فولكس فاجن GTX ID.Buzz الكهربائية

تمكنت شركة فولكس فاجن الالمانية من وضع بصمة واضحة ومميزة في عالم تصنيع السيارات، حيث استطاعت عبر تاريخها الطويل والممتد أن تقدم باقة من الطرزات المتنوعة والقوية، بدأ من الايقونة التاريخية بيتل لتتبعها حزمة من الاصدارات بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام.

فولكس تكشف النقاب عن فولكس فاجن GTX ID.Buzz الكهربائية

فولكس تكشف النقاب عن فولكس فاجن GTX ID.Buzz الكهربائية

 

ويواصل الصانع الالماني من تعزيز تواجدة بعد دخول عالم السيارات الكهربائية، لتظهر إلى النور النسخة الشهيرة والتي ظهرت في مناسبات عديدة وهي السيارة ID.Buzz الكهربائية، مع اصدار مميز وهو GTX.

فولكس تكشف النقاب عن فولكس فاجن GTX ID.Buzz الكهربائية

تعتمد السيارة فولكس فاجن GTX على محرك قوي يستطيع ان ينتج قوة اجمالية قدرها 295 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 460 نيوتن/متر، مع علبة تروس تعمل بتقنية الدفع للاربعة عجلات، مع حزمة عالية الاداء من التقنيات.

 

وتظهر السيارة فولكس فاجن GTX بجنوط رياضية انيقة، مع مصابيح أمامية عدوانية المظهر بتقنية led، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، مع مفهوم رباعي الابواب، وسبويلر خلفي نحيف اعلى ناحية الزجاج الخلفي، بالاضافة إلى حزمة من مستشعرات الحركة، وعتبات جانبية مميزة.

فولكس تكشف النقاب عن فولكس فاجن GTX ID.Buzz الكهربائية

وتحتوي السيارة فولكس فاجن GTX على شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة والخرائط مع انظمة الملاحة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، ولوحة عدادات ديجيتال، مع زجاج كهربائي، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ونظام صوتي وترفيهي، ومقاعد انيقة، إلى جانب العديد من اللمسات العصرية والتي تضيف لمسه جمالية إلى مقصورة القيادة.

فولكس فاجن شركة فولكس فاجن فولكس فاجن الالمانية ID Buzz GTX

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