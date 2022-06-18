بجمبسوت نبيتي.. نانسي عجرم تشارك جمهورها كواليس حفلها في الأردن |شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث صورة لها قبل انطلاق حفلها في مدينة العقبة الأردنية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

حيث بدت وهي مرتدية "جمبسوت" باللون النبيتي المائل إلى الأحمر وارتدت حذاء باللون الأحمر، ولم تتكلف في وضع المكياج فوضعت ألواناً رقيقة، واعتمدت تسريحة الشعر المموج.







يذكر أن نانسي عجرم قامت بغناء تتر مسلسل "يوتيرن" بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل.



وتم عرض المسلسل في السباق الرمضاني الماضي وهو من بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وكريم قاسم وعبير صبري ونانسي صلاح ومن إخراج سامح عبد العزيز.







