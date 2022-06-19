هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

قال محمود القاياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية، إن اختلاف درجة الحرارة بالنهار عن الليل يرجع إلي اختلاف الكتل الهوائية في فترات النهار عن الليل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، أن غياب أشعة الشمس في المساء عامل قوى ويؤدي الي فقدان الأرض لدرجات الحرارة التي اكتسبتها مما يؤدي الي الاحساس بنسمات الهواء الباردة .



وأوضح محمود القاياتي أن الخرائط تشير الي اعتدال الطقس خلال العشرة أيام القادمة حيث تصل درجات الحرارة الي ٣٥ درجة مئوية في القاهرة .

وتابع أن الطقس في جنوب الصعيد شديد الحرارة يصل إلى٤٢ او ٤٣ درجة مئوية خلال ساعات النهار وتنخفض ليلا إلى ٢٧ درجة مئوية .

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