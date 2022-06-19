جابر عصفور الإنجاز والتنوير.. 26 و 27 يونيو بالأعلى للثقافة

لعرض جزء من إسهاماته..

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع الأستاذ إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس؛ الملتقى الدولي: “جابر عصفور .. الإنجاز والتنوير”، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبالتعاون مع مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية بدبي بأمانة السيد عبد الحمد أحمد، وتنطلق فعاليات الملتقى في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 26 يونيو الحالي بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ وتمتد الفعاليات على مدار يومي الأحد والإثنين 26 و 27 يونيو الحالي.



وذلك في إطار حرص المؤسستين على الاحتفاء بالرموز الفكرية والثقافية التي أثرت في الحركة الثقافية في الوطن العربي ومن بينهم العالم والناقد الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور؛ لعرض جزء من إسهاماته في الحقل الثقافي وطرح رؤى لكيفية الاستفادة من منجزه الفكري.



ويتضمن الملتقى عددا من المحاور الرئيسية وورش العمل والشهادات بمشاركة نخبة كبيرة من النقاد والمبدعين والسياسيين من أصدقاء وتلامذة ومحبي العالم الراحل الجليل من عدد كبير من 15 دولة.



ويصاحب الملتقى معرض للكتاب بمشاركة هيئات النشر التابعة لوزارة الثقافة المصرية وبعض دور النشر الخاصة؛ يتضمن بعض مؤلفات الأستاذ الدكتور جابر عصفور والأعمال الصادرة عنه.