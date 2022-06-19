توقيع مذكرة تفاهم شاملة بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية

هنّأ الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور سالم حامدى مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية على توقيعه مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة 17 يونيو 2022.

وقد وقعها عن الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حامدي وعن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدير العام للوكالة الدولية السيد روفائيل ماريو جروسسي.

وتهدف هذه المذكرة التعاون بين الهيئة والوكالة في معظم أقسامها وقطاعاتها المختلفة .

كما تفتح هذه المذكرة التعاون لخدمة الدول العربية الأعضاء بالهيئة العربية للطاقة الذرية.