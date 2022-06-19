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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية الفرنسية

فتحت مراكز الاقتراع الفرنسية، اليوم الأحد، أبوابها أمام الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستحدد نتائجها هامش المناورة للرئيس المعاد انتخابه، إيمانويل ماكرون، للسنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد ومستعد للمواجهة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، دعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيراً على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

وتفتح مراكز الاقتراع الساعة 6:00 صباحاً ت.غ وتغلق الساعة 16:00 ت.غ باستثناء المدن الكبرى حيث مدد الموعد النهائي حتى الساعة 18:00 ت.غ، على أن تبدأ التقديرات الأولى بالظهور تباعاً.

والمنافسة في هذه الانتخابات شديدة، لكن التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية وبالتالي معرفة ما إذا كان ماكرون سيحصل على الأغلبية المطلقة أم لا، هو أمر لن يتضح قبل وقت متقدم من المساء.

وقال ماكرون: إن الحرب في أوكرانيا تؤثر في الحياة اليومية للفرنسيين، مشدداً على ضرورة وجود "فرنسا أوروبية حقاً تستطيع التحدث بصوت واضح وصريح".

كما لوح في الوقت نفسه بفزاعة "المتطرفين" الذين سيثيرون في حال فوزهم «الفوضى» في فرنسا، متهماً إياهم بالرغبة في إخراج البلاد من أوروبا. وإذا ما حصل على غالبية نسبية في الدورة الثانية سيتوجب على ماكرون البحث عن دعم مجموعات سياسية أخرى.

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