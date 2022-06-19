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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة 2022| التعليم: الأسئلة موحدة بترتيب مختلف منعا للغش الجماعي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون موحدة على مستوى الجمهورية  في جميع المواد من حيث مضمون الأسئلة، لكن مختلفة من حيث ترتيب الأسئلة.

 

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 ، سيتم توزيع 4 نماذج مختلفة من حيث ترتيب الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة عند الطالب مختلفا عن ترتيب الأسئلة الموجود لدى الطلاب المحيطين به منعا للغش الجماعي.

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حظر التدخين داخل أسوار لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

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امتحانات الثانوية العامة 2022| 707 آلاف طالب يمتحنون الدين والتربية الوطنية غدا

 

وينطلق غدا الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

 

حيث يبدأ غدا الاثنين ،  707 آلاف و992 طالبا/طالبة يدرسون بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، امتحانات الثانوية العامة 2022 بأداء امتحان مادتين من المواد التي لا تضاف للمجموع و هما التربية الدينية و التربية الوطنية.

 

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، لن يوزع على طلاب الثانوية العامة مجلدات مفاهيم في اللجان.

 

ومن جانبه .. حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر بشأن مطلب إتاحة تأدية امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

وقال وزير التربية والتعليم، إن فكرة أداء الامتحانات من المنزل كانت استثنائية أثناء جائحة كورونا، ووقتها قام بعض الطلاب باللجوء للحل الجماعي لهذه الأسئلة، وفقدت الامتحانات مصداقيتها والهدف منها.

وأضاف وزير التربية والتعليم، “لهذا قررنا أن يتم عقد امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد في لجان مراقبة وفق الجدول المعلن لطلاب المدارس المصرية والدولية”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه اثناء امتحانات الثانوية العامة 2022 ، سيؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في نفس اللجنة أو المدرسة التى سيؤدون فيها امتحانات فى المواد الدراسية الأساسية ، نافية وجود اي نية لتبديل اللجان سواء في الامتحانات الأساسية أو امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

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