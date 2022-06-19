تعليم الغربية: الانتهاء من إقامة مظلات أمام مقار امتحانات الثانوية العامة

انتهت مدارس الغربية اليوم من تركيب مظلات أمام بوابات لجان الثانوية العامة لحماية الطلاب من درجة الحرارة اثناء الخروج والدخول للجان وحماية قوات التامين المنوطة بعملية تامين اللجان .

وكذلك لتوفير الامان ولحماية الطلاب من أشعة الشمس ولقياس الحرارة لهم خلال دخولهم للجان, وتوجد حواجز أمنية تشكل ممرات لتنظيم سير وحركة دخول وخروج الطلاب بما يساعد على اتخاذ مسافات آمنة بين كل طالب والآخر، بجانب بوابات التعقيم على بوابات الدخول .



وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأكد ناصر حسن وكيل الوزارة ان المديرية والإدارات التعليمية تقدم كافة الدعم لتذليل جميع العقبات والتيسير على طلاب ومراقبى لجان الثانوية العامة لتوفير المناخ الجيد لسير عملية الامتحانات فى سهولة ويسر .

ووجه خالص الشكر لمديرية أمن الغربية ومديرية الصحة والتأمين الصحى ومديرية الكهرباء ومرفق الإسعاف ورؤساء المدن والأحياء على التعاون التام , كما وجه الشكر والتقديرللأستاذ صبرى الدسوقى وكيل المديرية ورئس اللجنة الثلاثية ، ومديرى عموم الإدارات التعليمية العشر للجهد المبذول .