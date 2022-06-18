من الغربية| وزير التعليم العالي يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير مستشفيي السنطة المركزي وطنطا العام.. عبد الغفار: القيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة الصحية وإدخال خدمات جديدة

خلال جولة ميدانية بمحافظة الغربية

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفيي السنطة المركزي وطنطا العام

عبد الغفار: القيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة الصحية وإدخال خدمات جديدة

ويشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء لمستشفيي السنطة المركزي وطنطا العام

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، الأعمال الإنشائية لمستشفيي السنطة المركزي، وطنطا العام، بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار الجولات التفقدية لعدد من المنشآت الصحية، لمتابعة معدلات الإنجاز ومدى تنفيذ الأعمال التطويرية والعمل على تذليل أي عقبات تواجه سير المنظومة الصحية.

بدأ الوزير جولته بتفقد مستشفى السنطة المركزي، والذي بلغ معدل الإنجاز به إلى 70%، وشدد على ضرورة الإسراع من إنهاء الأعمال الإنشائية والتطويرية، علاوة على تجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، للبدء في تقديم خدماته الطبية للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الأقسام والوحدات والغرف الداخلية للمستشفى، حيث يتكون من مبنى رئيسي يضم دور أرضي و3 أدوار متكررة، ويبلغ عدد الأسرة 182 سريرا، و18 سرير للعناية المركزة، و23 للمبتسرين، و20 للغسيل الكلوي.

رسومات هندسية

وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية لأقسام المستشفى والذي يضم (الاستقبال والطوارئ، والأشعة، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، العمليات، العناية المركزة، المعامل، الأطفال المبتسرين، الغرف الداخلية) بالإضافة إلى الأقسام الإدارية للمستشفى.

إنجاز

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى طنطا العام والذي بلغ معدل الإنجاز به إلى 56%، بتكلفة إجمالية 567 مليون جنيه، حيث شدد الوزير على سرعة الانتهاء من تجهيز المستشفى لاستقبال المواطنين، مؤكدا حرص القيادة السياسة على تطوير المنظومة الصحية، وإدخال خدمات جديدة، مشيرا إلى بروتوكولات التعاون المشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، لتدريب الفرق الطبية وتحقيق التكامل القوى البشرية.

وأوضح أن الوزير استمع للوصف الوظيفي للمستشفى المكون من 4 أدوار بمساحة إجمالية 13 ألف و100 متر مربع، بطاقة استيعابية 335 سرير ( 222 سرير داخلي، 15 سرير استقبال وطوارئ، 6 أسرة علاج طبيعي، 38 سرير غسيل كلوي، 46 سرير عناية مركزة، 8 أسرة بقسم الحروق)، كما يضم المستشفى 5 غرف عمليات، و8 غرف أخرى لعمليات (القسطرة، الحروق، المنظار، الولادة).

أقسام وأماكن مخصصة

وأضاف «عبدالغفار» أن المستشفى يضم أقسام (أشعة، علاج طبيعي، حروق، جراحة المناظير، المعامل، بنك الدم، حضانات، غسيل كلوي، علاج طبيعي، النسا والتوليد، جراحة المناظير، المعامل، بنك الدم، الحروق، قسطرة القلب) بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لسكن الأطباء والتمريض والأقسام الإدارية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية.

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