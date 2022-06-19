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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تسبب العمى .. طبيب يُحذر من استخدام النظارات الشمسية المقلدة |فيديو

نظارات شمسية
نظارات شمسية

قال الدكتور أشرف البهاق، أستاذ طب وجراحة العيون تعليقًا على تحذير المعهد القومي للعيون من النظارات الشمسية المقلدة والتي قد تسبب العمى: إن الهدف الأساسي من استخدام النظارات الشمسية حماية العين من الأشعة الفوق البنفسجية الضارة الصادرة من الشمس .


وأضاف أشرف البهاق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، أن النظارات الشمسية المقلدة تنقل الأشعة الفوق بنفسجية الضارة إلى العين، معقبًا :" بتخضع العين .. عين الإنسان في حالة وجود كمية ضوء كبيرة تنغلق جزئيًا حتى تمنع دخول كمية كبيرة من الضوء، ونجد أنه في حالة ارتداء مثل هذه النظارات العين تظل مفتوحة كليًا فبالتالي تدخل كمية أكبر من الأشعة الضارة".


وأوضح "البهاق"، أنه من الأعراض التي تظهر بعد ارتداء النظارات المقلدة، الإحساس بالصداع والإرهاق والرؤية الغير واضحة ومن هنا يجب التوجه لطبيب متخصص أو تغير النظارة .

 

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