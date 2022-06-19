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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. شارموفرز يحيى حفلا غنائيا بالسعودية

صدى البلد

يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفلا غنائيا اليوم ، على مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائى ،ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية . 

وكتب فريق شارموفرز عبر حسابهم بتطبيق انستجرام :" جمهورنا فى السعودية مبسوطين اننا هنكون معاكوا وهنشارك فى موسم جدة يوم الأحد ١٩ يونيو فى مسرح مهرجان البحر  السينمائي ".

يشهد موسم جدة 2022 مجموعة فريدة من الفعاليات العالمية والعروض الفنية والمسرحية التي ستشهدها مواقع الفعاليات، والحفلات الفنية العربية والعالمية، والألعاب والمدن الترفيهية، إلى جانب المعارض المتخصصة التي سيشهدها الموسم.

وكان فريق شارموفرز، قد حصل في 2019 على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية باعتبارهم أفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم.


كما رفض فريق شارموفرز في وقت سابق، إحياء حفل في الساحل الشمالي، بعد رفض المنظمين للحفل استقبال المحجبات واشتراطهم ارتداء التربون فقط، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الفتيات الراغبات في حضور الحفل، ودعمهن شارموفرز ورفضوا إحياء الحفل، لحن إنهاء هذه الأزمة، وبالفعل استجاب لهم المنظمون.

المملكة العربية السعودية مهرجان البحر الأحمر السينمائي البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية فعاليات موسم جدة حفلة شارموفرز

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