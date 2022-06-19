شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل الأقرب لمباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: الأهلي فرض سرية تامة على معسكره لدرجة أنه لم يعلن قائمته حتى الآن، لكن عرفتها بالحب والود والحنية".

أضاف شوبير:" محمد الشناوي سيعود لحراسة المرمى، وقد يكون كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني من أجل فرض رقابة لصيقة على أشرف بن شرقي، بالنسبة لقلب الدفاع سيتواجد ياسر إبراهيم لكن من بجواره هل رامي ربيعة المتألق مؤخرا أم أيمن أشرف لكي يخدم طريقة اللعب، بالنسبة للظهير الأيسر فلا يوجد خلاف على علي معلول طالما جاهزا".

أضاف:" أليو ديانج طلب الحصول على بعض المسكنات من أجل خوض المباراة لكن الجهاز الطبي يفضل عدم تواجده في مباراة اليوم حتى لا تتفاقم الإصابة، وسيتواجد في خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية، بالنسبة للخط الهجومي أحمد عبد القادر هو اللي ضامن مكانه، ويوجد حسين الشحات وأفشة وشريف وبيرسي تاو ومحمد شريف سيتم الاختيار من بينهم لاستكمال خط الهجوم".

الزمالك يعاني من أزمة:

لفت شوبير:" بالنسبة للزمالك، فيريرا سيبدأ المباراة بخطة 3-4-3، محمد عواد في حراسة المرمى، ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي في الدفاع، مع وجود سيد نيمار وعبد الله جمعة على الطرفين وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا، الخط الهجومي سيتكون من زيزو وأشرف وبن شرقي وعمر السعيد".

اختتم شوبير:" الونش وعبد الغنى يعانيان من إجهاد في الضمة، لكنهما قررا التضحية، لأن فيه أزمة في الفريق بغياب كل من محمد أبو جبل وطارق حامد والمثلوثي ومحمود علاء وحازم إمام وسيف الجزيري.