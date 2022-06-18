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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. شوبير: سحب الثقة من اتحاد الكرة وارد جدًا

شوبير
شوبير

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن اتحاد الكرة المصري بعد أزمتة الأخيرة مع النادي الأهلي؛ بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت ما انتهت إليه التحقيقات في ِأزمة نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد وأثبتت تورط اتحاد الكرة في حرمان الأهلي ومصر من فرصة تنظيم المباراة النهائية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم، على قناة أون تايم سبورتس: “ماذا بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة المسئولية الكاملة بفشل الإتحاد المصري لكرة القدم في ملف ملعب نهائي أفريقيا، النادي الأهلي المتضرر الأكبر من كل ماحدث”.

 شوبير: سحب الثقة من اتحاد الكرة وارد جدًا

 

وأضاف: “ قد ينسق مع الجمعية العمومية لسحب الثقة من اتحاد الكرة ده وارد جدًا وفي مفاجآت الفترة الجاية”.

يذكر أن النادي الأهلي قد خسر بهدفين للاشئ في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، على ملعب مركب محمد الخامس.

شوبير الأهلى اتحاد الكرة وزارة الشباب والرياضة أزمة نهائي دوري ابطال إفريقيا

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