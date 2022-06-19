عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزهم الموز باللبن.. إحذر تناول هذه التركيبات الغذائية لإنقاص الوزن

أحذر تناول هذه التركيبات
أحذر تناول هذه التركيبات الغذائية

حذر أخصائيو التغذية من بعض  التركيبات الغذائية، التي يقولون إنها تؤثر على إنقاص الوزن ،  حتى لو كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا للتحكم في الوزن ، فإن الأخطاء لا تساعد في هذه العملية على الإطلاق.

لذلك من الضروري مراقبة المواد والتركيبات الغذائية المختلفة، التي تتناولها وأي المواد الغذائية الأخرى التي تجمعها معها.

ويقول خبراء الصحة، إن الجمع بين الأطعمة وأنزيمات الجهاز الهضمي المختلفة سيؤدي إلى اضطراب مستوى الأس الهيدروجيني في نظام أمعائك.

ويحذر الخبراء أيضًا من تناول الأطعمة التي تتطلب سرعات هضمية مختلفة، هذا قد يزعج صحة القناة الهضمية وبالتالي يزعج خطة فقدان الوزن.

ويجب تجنب الاقتران الخاطئ بالطعام في الوجبات الغذائية ويجب على المرء دائمًا الاهتمام بطبيعة المواد الغذائية قبل وضعها على الطبق معًا.


أحذر من تناول هذه الأطعمة مع بعضها البعض 


-موز وحليب
لا يعد الجمع بين الموز والحليب خيارًا جيدًا، أثناء القيام بذلك قد تنصف براعم التذوق لديك ، لكنك في الواقع تزعج صحة معدتك.

ويقول الخبراء، إن تأثيرات كل من الموز والحليب بعد الهضم تختلف عن بعضها البعض، هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم السموم والحساسية والاختلالات الأخرى في الجسم.

وتأثير تناول الموز مع الحليب يمكن أن يزعج نمط نومك أيضًا.

ويوصي الأطباء أيضًا الأشخاص الذين يعانون من الربو أو مشاكل التنفس بعدم تناول هذين الطعامين معًا:


-شوفان بالفواكه المجففة
لا شك أن الشوفان مفيد في إنقاص الوزن، ولكن عندما يتم دمجها مع الفواكه المجففة ، فإنها لا تشكل مزيجًا جيدًا لتغذية الجسم.

ويوضح الخبراء، أنه على الرغم من أن الشوفان مناسب لفقدان الوزن ، إلا أنه لا يمنح الجسم البروتين الكافي، عندما يتحد هذا مع الفواكه المجففة ، فإنه يقلل من نطاق الحصول على البروتين ويضيف بدلاً من ذلك المزيد من الألياف إلى الجسم.

-توست مع مربى
عندما تقوم بدهن المربى المفضل لديك على الخبز المحمص ، فأنت في الواقع تقوم بتحميل الكربوهيدرات على الكربوهيدرات، بهذه الطريقة تفرط في تناول عنصر غذائي واحد فقط وتفوتك العناصر الغذائية الأخرى.

فالكثير من الكربوهيدرات مسؤولة أيضًا عن زيادة الوزن بشكل كبير.

-تركيبات غذائية أخرى يجب تجنبها
وفقًا للأيورفيدا ، يجب تجنب التركيبات الغذائية التالية:
حليب بالفواكه والبطيخ والفواكه الحامضة والموز.
حليب مع عناصر مالحة مثل السمبوسة
فواكه وحليب مع خضروات
فاصوليا بالبيض والحليب والأسماك والفواكه والزبادي واللحوم
زبادي بالجبن ، مشروبات ساخنة ، فواكه حامضة ، لبن ، مانجو ، خضار ، فاصوليا ، بيض ، سمك
أغذية غنية بالدهون والبروتينات
جبن مع بيض ، فواكه ، مشروبات ساخنة ، لبن ، فاصوليا ، زبادي
البروتينات مع النشويات
الطماطم والبطاطا وغيرها مع الفواكه مثل الخيار والبطيخ ومنتجات الألبان.
حليب ، لبن ، طماطم ، خيار بالليمون 

الوزن انقاص الوزن فقدان الوزن الجهاز الهضمي الربو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

ابنة حسني عبدربه تفضحه على الهواء: ضربني بسبب 200 جنيه.. وسخر من وزني

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

موضوعات متعلقة

3 أطعمة تسبب آلام الظهر .. ابتعد عنها

3 أطعمة يومية تجعل مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

مستمرة لسنوات.. روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من مشاكل خطيرة بسبب أسعار الغاز

الرئيس السيسي يستقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين بشرم الشيخ

الضرائب تعلن إحالة 10 شركات إلى النيابة لعدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

بالخطوات.. المستندات المطلوبة للتظلم من حذف بطاقة التموين

الهجرة والإنتاج الحربي يعلنان البدء في إنشاء المركز المصري الياباني للتدريب والتأهيل

العاهل الأردني يتجه إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس السيسي وملك البحرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول رابر عربي.. لماذا استحق أحمد مكي لقب فنان شامل في 20 عاما؟

حرائق بسبب الحر تهدد سكان إسبانيا.. ورجال الإطفاء يكافحون لإخمادها |شاهد

تمييز وتحرش داخل تسلا.. دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب سوء المعاملة

أنواع غريبة.. قصة عشق أحمد مكي للحيوانات والطيور في عيد ميلاده

فيديو

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

محمد الشقنقيري: انفصلت عن زوجتي 8 شهور ولم أتزوج رحيل ذكرى.. فيديو

تمثيل للضغط على زوجته .. حقيقة قفز شخص من أعلى كوبري بنهر النيل

لاعبو الأهلي والزمالك السابقون : نتمنى التحلي بالروح الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ