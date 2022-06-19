أبرزهم الموز باللبن.. إحذر تناول هذه التركيبات الغذائية لإنقاص الوزن

حذر أخصائيو التغذية من بعض التركيبات الغذائية، التي يقولون إنها تؤثر على إنقاص الوزن ، حتى لو كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا للتحكم في الوزن ، فإن الأخطاء لا تساعد في هذه العملية على الإطلاق.

لذلك من الضروري مراقبة المواد والتركيبات الغذائية المختلفة، التي تتناولها وأي المواد الغذائية الأخرى التي تجمعها معها.

ويقول خبراء الصحة، إن الجمع بين الأطعمة وأنزيمات الجهاز الهضمي المختلفة سيؤدي إلى اضطراب مستوى الأس الهيدروجيني في نظام أمعائك.

ويحذر الخبراء أيضًا من تناول الأطعمة التي تتطلب سرعات هضمية مختلفة، هذا قد يزعج صحة القناة الهضمية وبالتالي يزعج خطة فقدان الوزن.

ويجب تجنب الاقتران الخاطئ بالطعام في الوجبات الغذائية ويجب على المرء دائمًا الاهتمام بطبيعة المواد الغذائية قبل وضعها على الطبق معًا.



أحذر من تناول هذه الأطعمة مع بعضها البعض



-موز وحليب

لا يعد الجمع بين الموز والحليب خيارًا جيدًا، أثناء القيام بذلك قد تنصف براعم التذوق لديك ، لكنك في الواقع تزعج صحة معدتك.

ويقول الخبراء، إن تأثيرات كل من الموز والحليب بعد الهضم تختلف عن بعضها البعض، هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم السموم والحساسية والاختلالات الأخرى في الجسم.

وتأثير تناول الموز مع الحليب يمكن أن يزعج نمط نومك أيضًا.

ويوصي الأطباء أيضًا الأشخاص الذين يعانون من الربو أو مشاكل التنفس بعدم تناول هذين الطعامين معًا:



-شوفان بالفواكه المجففة

لا شك أن الشوفان مفيد في إنقاص الوزن، ولكن عندما يتم دمجها مع الفواكه المجففة ، فإنها لا تشكل مزيجًا جيدًا لتغذية الجسم.

ويوضح الخبراء، أنه على الرغم من أن الشوفان مناسب لفقدان الوزن ، إلا أنه لا يمنح الجسم البروتين الكافي، عندما يتحد هذا مع الفواكه المجففة ، فإنه يقلل من نطاق الحصول على البروتين ويضيف بدلاً من ذلك المزيد من الألياف إلى الجسم.

-توست مع مربى

عندما تقوم بدهن المربى المفضل لديك على الخبز المحمص ، فأنت في الواقع تقوم بتحميل الكربوهيدرات على الكربوهيدرات، بهذه الطريقة تفرط في تناول عنصر غذائي واحد فقط وتفوتك العناصر الغذائية الأخرى.

فالكثير من الكربوهيدرات مسؤولة أيضًا عن زيادة الوزن بشكل كبير.

-تركيبات غذائية أخرى يجب تجنبها

وفقًا للأيورفيدا ، يجب تجنب التركيبات الغذائية التالية:

حليب بالفواكه والبطيخ والفواكه الحامضة والموز.

حليب مع عناصر مالحة مثل السمبوسة

فواكه وحليب مع خضروات

فاصوليا بالبيض والحليب والأسماك والفواكه والزبادي واللحوم

زبادي بالجبن ، مشروبات ساخنة ، فواكه حامضة ، لبن ، مانجو ، خضار ، فاصوليا ، بيض ، سمك

أغذية غنية بالدهون والبروتينات

جبن مع بيض ، فواكه ، مشروبات ساخنة ، لبن ، فاصوليا ، زبادي

البروتينات مع النشويات

الطماطم والبطاطا وغيرها مع الفواكه مثل الخيار والبطيخ ومنتجات الألبان.

حليب ، لبن ، طماطم ، خيار بالليمون