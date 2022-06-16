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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية .. أفضل الأطعمة للتحكم في الهرمونات

هرمونات
هرمونات

يمكن أن يؤثر الإجهاد والحرمان من النوم واستهلاك الكافيين على مستويات الهرمونات لديك ويؤدي إلى أعراض مثل التقلبات المزاجية وزيادة الوزن والإرهاق.. بالإضافة إلى ذلك ، تميل مستويات الهرمون إلى التقلب مع تقدمك في العمر ، ويمكن أن تختلف احتياجاتك من الهرمونات بناءً على فئتك العمرية health .

1-القرفة للتوازن الهرموني:


 فعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بزيادة حساسية الأنسولين. يمكن لمركبات الفلافونويد الموجودة في القرفة أن تحاكي تأثيرات الأنسولين ، وبالتالي تخفض مستويات السكر في الدم. تعد إضافة القرفة إلى نظامك الغذائي إجراء وقائيًا وعلاجًا للعديد من الأعراض المرتبطة بالهرمونات.

2-الشوكولاتة الداكنة :


ثبت أن الشوكولاتة الداكنة تقلل مستويات الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر الذي تفرزه الغدد الكظرية خلال أوقات التوتر. لذلك ، سيكون مفيدًا في تقليل مستوى التوتر بعد يوم طويل في العمل. لكن يجب أن تستهلك باعتدال.

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3-السلمون للتوازن الهرموني:


يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية في السلمون في تعزيز حساسية الأنسولين ، مما يؤدي إلى تقليل إنتاج الأنسولين
يمكن لأحماض أوميغا 3 الدهنية أن تقلل الالتهاب وتساعد على استقرار الحالة المزاجية. تدعم الدهون الصحية صحة الدماغ وتسمح لنا بإنتاج هرمونات مهمة. بصرف النظر عن سمك السلمون ، يمكنك أيضًا تضمين المأكولات البحرية الأخرى مثل السردين. يمكن أيضًا تضمين المكسرات والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون وزيت جوز الهند في نظامك الغذائي بانتظام للحصول على العديد من الفوائد الصحية

 

الاجهاد الحرمان من النوم الكافيين الهرمونات التقلبات المزاجية زيادة الوزن health

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