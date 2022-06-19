العاهل الأردني يتجه إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس السيسي وملك البحرين

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، غادر البلاد متوجها إلى شرم الشيخ، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأشارت وكالة الأنباء الأردنية، إلي أن الملك عبدالله يرافقة في زيارته لمصر، ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه الملك البحريني في بلده الثاني مصر، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتستهدف الزيارة تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين من روابط أخوة ومودة وبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية .

كما أكد الرئيس، حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.