علي الحجار يكشف عن شروط وتفاصيل حفله بمسرح المنارة

يستعد الفنان علي الحجار لحفله الغنائي المقبل، يوم السبت 2 يوليو 2022، في المسرح المكشوف بالمنارة، وذلك بمشاركة أوركسترا الحجار بقيادة المايسترو أحمد عبد الشافي.

وكشف "الحجار" عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك تفاصيل الحفل، موضحا أن حجز التذاكر متاح من خلال تيكيتس مارشيه على أن يلتزم الجميع بشروط حضور الحفل الموضحة عبر الموقع.

وفي نفس السياق، كان الحجار قد طالب جمهوره باختيار الأغاني التي يفضلون الاستماع لها لغنائها بالحفل، وذلك من خلال فيديو عبر موقع حجز التذاكر، قائلا: "اتعودت في كل حفلة إني أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل الأغاني التي نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدا وغالبا ببعت لهم قبل الحفل بـ10 أيام.. المرة دي أوركسترا كبير ولازم يكون في وقت كافي لكتابة النوت الموسيقية".

وتابع: "فقولت المرة دي لازم تشاركوني باختياراتكم، اللي نفسه في أي أغنية يبعتها على الصفحة وسأرسلها للفرقة لكتابة النوتة الموسيقية ونجري عليها بروفات إن شاء الله.. هنتظركم في الحفلة يوم السبت 2 يوليو المقبل على مسرح المنارة".

وتتراوح أسعار حفل الفنان علي الحجار الجديد بين 300 إلى 800 جنيه ، مقسمة إلى فئات.

إما عن شروط دخول الحفل ، فمن المقرر أن يسمح الدخول بالملابس الرسمية أو شبه الرسمية، كما أنه وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 12 عاما، كما تم منع دخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات.