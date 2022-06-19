خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر «أبشر» بالسعودية

أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منذ فترة نظام أبشر إلكتروني ، والذى يتيح للمواطنين السعوديين وللمُقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً .

وتأتى من ضمن خدمات أبشر المميزة ، هى الخدمات المرورية والتى تضم تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا، وخلال السطور التالية سنتعرف على خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر أبشر .

وتضمن خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عبر أبشر النقاط الآتية، والتي عليك تطبيقها من منزلك دون حاجة للذهاب إلى إدارة المرور:

1- الدخول إلى بوابة نظام أبشر الإلكترونية، واختر (خدماتي).

2- اختر خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3- اختار خدمة (تجديد رخصة القيادة).

4- ثم اضغط على (اختيار الرخصة).

5- حدد نوع الرخصة بـ (رخصة قيادة خاصة)، وعدد السنوات (2 – 5 – 10 سنوات).

6- اضغط على (التالي).

7- أكد التجديد.

8- الآن سيتم تجديد الرخصة.

ويجب الإشارة إلى أنه يجب توافر شروط تجديد رخصة القيادة إلكترونيُا من أجل إتمام هذه العملية عبر منصة أبشر، وتشمل هذه الشروط:

1- أن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من 180 يوماً.

2- كذلك يجب أن يتم سداد الرسوم أو مخالفة التأخير، إن وجدت، إلكترونياً عن طريق نظام سداد.

3- كما يجب سداد المخالفات المرورية، إن وجدت، إلكترونياً عن طريق نظام سداد.

4- توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أبشر أفراد.

5- أن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة.

6- تجاوز الفحص الطبي حسب الشروط التالية: (أن يكون مقدم الطلب لائق جسدياً. وأن يكون مقدم الطلب لائق عقلياً حسب التقرير الطبي. وأن يتجاوز فحص النظر.