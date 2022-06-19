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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر «أبشر» بالسعودية

خدمات أبشر المميزة
خدمات أبشر المميزة

أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منذ فترة نظام أبشر إلكتروني ، والذى يتيح للمواطنين السعوديين وللمُقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً .

وتأتى من ضمن خدمات أبشر المميزة ، هى الخدمات المرورية والتى تضم تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا، وخلال السطور التالية سنتعرف على  خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر أبشر .

وتضمن خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عبر أبشر النقاط الآتية، والتي عليك تطبيقها من منزلك دون حاجة للذهاب إلى إدارة المرور:

1- الدخول إلى  بوابة نظام أبشر الإلكترونية، واختر (خدماتي).

2- اختر خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3- اختار خدمة (تجديد رخصة القيادة).

4- ثم اضغط على (اختيار الرخصة).

5- حدد نوع الرخصة بـ (رخصة قيادة خاصة)، وعدد السنوات (2 – 5 – 10 سنوات).

6- اضغط على (التالي).

7- أكد التجديد.

8- الآن سيتم تجديد الرخصة.

ويجب الإشارة إلى أنه يجب توافر شروط تجديد رخصة القيادة إلكترونيُا من أجل إتمام هذه العملية عبر منصة أبشر، وتشمل هذه الشروط:

1- أن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من 180 يوماً.

2- كذلك يجب أن يتم سداد الرسوم أو مخالفة التأخير، إن وجدت، إلكترونياً عن طريق نظام سداد.

3- كما يجب سداد المخالفات المرورية، إن وجدت، إلكترونياً عن طريق نظام سداد.

4- توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أبشر أفراد.

5- أن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة.

6- تجاوز الفحص الطبي حسب الشروط التالية: (أن يكون مقدم الطلب لائق جسدياً. وأن يكون مقدم الطلب لائق عقلياً حسب التقرير الطبي. وأن يتجاوز فحص النظر.

رخصة القيادة المخالفات المرورية المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية السعودية الخدمات الإلكترونية

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