غداَ.. افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى أسيوط الجامعي

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن افتتاح المقر الجديد لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعى الرئيسي، بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة ، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسي، والدكتورة عفت عبد الهادي رئيس الوحدة.

و أشار الدكتور علاء عطية إلى أنه تم تجهيز المقر الجديد لوحدة الغسيل الكلوي والذي تبلغ مساحته 1500 متر مربع وبطاقة استيعابية تبلغ 75 سرير مزودة بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي ووحدة للعناية المركزة وبمساحات بينية تحافظ على الخصوصية بين المرضى ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية.

من جانبها أوضحت الدكتورة عفت عبد الهادي أن وحدة الغسيل الكلوي الجديدة هي أول وحدة على مستوى مستشفيات الجامعات المصرية يتم تطبيق بها نظام معالجة الخلط المركزي لخدمة المرضى على مدار 24 ساعة.