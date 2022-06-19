تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم



تباينت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد -أول جلسات الأسبوع-، حيث صعد مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 1854 نقطة.

وبحسب البورصة فقد تراجع EGX100 بنسبة 0.12 % محققا 2735 نقطة، بينما هبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.68% مسجلا 9800 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 655.011 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بنحو 13.1 مليون جنيه، و4.97 مليون على التوالي في حين توجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بنحو 18.1 مليون جنيه.