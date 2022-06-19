التموين: الدولة توفر زجاجة الزيت بـ 23 بدلا من 40 جنيها

رغم الأزمة العالمية..

كشفت وزارة التموين، عن تحمل خزينة الدولة دعم زجاجات الزيت المباعة للمواطن عبرها، حيث التكلفة الأساسية لزجاجة الزيت 40 جنيها، بينما تباع للمواطن بسعر 23 جنيها بفارق 17 جنيها تقدمه الوزارة كدعم على كل زجاجة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن طن الزيت إرتفع من 750 دولار للطن ووصل إلى 1700 دولار، وأن الدولة حاولت أن تمتص الزيادات في السلع الأساسية للمواطن.

أسباب أرتفاع سعر الزيت

وبحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن الأزمة الروسية الأوكرانية كبدت العالم كثير من النزيف الاقتصادى وارتفعت الأسعار نتيجة أن العالم قرية واحدة خاصة أن معظم إنتاج الزيوت فى روسيا وأوكرانيا ويمثل زيت عباد الشمس 80% من إمدادات الزيوت لدول العالم.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

تأثر سعر زيت الطعام جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لنقص إمدادات المحاصيل الزيتية المستوردة بالاضافة الى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الطاقة، حيث أن ما حدث من ارتفاعات في أسعار الزيوت والأقماح فى الفترة من شهر أكتوبر الماضي إلى مايو الماضي لم يحدث في العالم على الإطلاق.

خامات الإنتاج

كما أن نسب التضخم العالمية وارتفاعاتها الشديدة التي لم تحدث في العالم في أي وقت منذ أزمة الكساد العالمي، أدت أيضا ارتفعت أسعار خامات الإنتاج عالميًا، ومن ثم فقد أثر على أسعار الزيوت وحجم مبيعاتها وما سببه من كساد.

الزيوت المستخلصة

تنتج أوكرانيا 30% من إنتاج الزيوت المستخلصة من عباد الشمس عالميًا، والحرب الروسية الأوكرانية حالت دون توافر تلك الكميات بسبب تقييد التصدير من اوكرانيا لدول العالم، وهذا سبب مباشر في ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا بنسب من 30إلى 70%

الإحتياطي المصري من الزيوت

وبحسب على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فأن مصر لديها 5.7 شهر اكتفاء ذاتي من الزيوت، وذلك على الرغم من أن زيت الطعام يعد أكثر سلعة ارتفعت في كل السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، موضحا أن لتر الزيوت في الخارج وصل إلى 5 دولارات، وسعر اللتر الحر لدينا حاليا وصل إلى 36 جنيها".

ماليزيا حل

وخلال الفترة المقبلة، وحتى حل نزاع روسيا أوكرانيا، فأن ماليزيا تعد حل لتلك الأزمة حاليا، حيث أنها ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل على مستوى العالم، الأمر الذي سيزيد من توجه الدول إليها، لسد العجز لديها في ذلك، وتعتبر ماليزيا مُصدر صاف لزيت النخيل الذي ينتج 25% من العرض العالمي و34% من الصادرات العالمية.

وأدى الطلب العالمي الخارجي على زيت النخيل الخام، إلى جانب انخفاض الإنتاج في ماليزيا، إلى الضغط على أسعار زيت النخيل، وتسهل ماليزيا دخول العمالة الخارجية لسد الفجوة في صناعة زيت النخيل حيث يمثل مصدر دخل رئيسي إلى جانب السياحة بالبلاد، وذلك بتخفيف إجراءات دخول العمالة حيث تعاني ماليزيا من نقص حاد في العمالة، وفي التقدم للعمل في صناعة الزيوت والعمل في مجال الزراعة .

وتعتمد صناعة زيت النخيل في ماليزيا بشكل كبير على العمال المهاجرين لأن العمال المحليين غالبًا ما ينظرون إلى الوظيفة على أنها منخفضة التكلفة ومهينة، وفي غضون ذلك، أوقفت الحكومة الماليزية استقبال المهاجرين بسبب الوباء، الذي شهد انخفاضًا في عدد العمال الأجانب من 1.9 مليون في عام 2018 إلى 1.1 مليون في عام 2021.

وتعمل ماليزيا الآن على تسريع عملية توظيف ما يقرب من 180 ألف عامل أجنبي من أجل اللحاق بركب تصدير الزيوت لما له من آثر اقتصادي قوي عليها.

أسعار الزيوت في مصر

وتباينت أسعار الزيت بالسوق المحلي، حيث شهد السوق انخفضا في سعر زيت الأولين والصويا، في حين استقر سعر زيت الذرة وزيت عباد الشمس.

ويرصد "صدى البلد" اسعار الزيت فى السوق المحلى ، حيث انخفضت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي بمقدار 500 جنيه، لتسجل القيمة الشرائية للطن 32,300 جنيه، وهبط سعر زيت الأولين في الأسواق المحلية بمقدار 800 جنيه، ليسجل سعر الطن 29,500 جنيه.

واستقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 31 ألف جنيه، كما ثبتت أسعار زيت الذرة المكرر أيضًا بالسوق المصري، ليصل سعر الطن إلى 37 ألف جنيه ، واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، ليسجل سعر الطن 36 ألف جنيه.

واستقر أسعار الزيت للمستهلك اليوم، إذ سجل سعر زيت الذرة «750 مل» 38 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس «800 مل» 32 جنيهًا، وبلغ سعر زيت الذرة «750 مل» نحو 32 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمى ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي، ثاني التداولات الأسبوعية بمقدار 5 جنيهات، وسجل عقد يونيو 1575 دولارا للطن، وزاد عقد يونيو لتداول زيت الأولين، وسجل 1585 دولارًا للطن، بارتفاع 5 دولارات.