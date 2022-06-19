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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالخطوات.. المستندات المطلوبة للتظلم من حذف بطاقة التموين

بطاقة التموين- أرشيفية
بطاقة التموين- أرشيفية

بدأت وزارة التموين، تلقى تظلمات المواطنين المحذوفين من بطاقات التموين اليوم، بسبب امتلاك سيارة حديثة أو لارتفاع دخلهم الشهرية، والذين تمّ حذفهم بداية من شهر يونيه الجاري.


وينشر "صدى البلد" المستندات المطلوبة للتقدم للتظلمات وفقا لأسباب الحذف أو الفئات المحذوفة وهى كالتالى :

 

المحذوفين بسبب الأجر الشامل عليهم تقديم:

1 – صورة بطاقة التموين.

2 – صورة بطاقة الرقم القومي.

3 – صورة بطاقات الرقم القومي لكافة أفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لمن ليس لديه بطاقة الرقم القومي من أفراد البطاقة.

4 – بون صرف الخبز المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل.
5 – مفردات مرتب للموظف بإجمالي الموظف كامل الذي يتقاضاه شهريًا مختوم بختم شعار الجمهورية.

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بالنسبة لغير العاملين بالدولة

مطلوب تقديم كل ما سبق، ولكن بدلا من تقديم مفردات المرتب يجب إحضار بحث اجتماعي حديث من الشئون الاجتماعية مثبت فيه إجمالي الدخل مختوم بختم شعار الجمهورية.

 

بالنسبة لأصحاب المعاشات


مطلوب تقديم ما سبق وبدلا من مفردات المرتب والبحث الاجتماعي يجب تقديم برنت تأمينات بإجمالي قيمة المعاش مختوم بختم شعار الجمهورية.


بالنسبة للمحذوفين من التموين لامتلاك سيارة حديثة

 

1 – صورة بطاقة التموين.

2 – صورة بطاقة الرقم القومي.

3 – صورة بطاقات الرقم القومي لكافة أفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لمن ليس لديه بطاقة الرقم القومي من أفراد البطاقة.

4 – بون صرف الخبز المسجل به رسالة عدم امتلاك سيارة حديثة.

5 – تقرير من الإدارة العامة للمرور مختوم بختم وزارة الداخلية بشأن بيانات السيارة المملوكة لصاحب بطاقة التموين وموديلها، لإثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث.

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