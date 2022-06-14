استقرار أسعار زيت عباد الشمس والذرة وانخفاض الصويا بقيمة 500 جنيه للطن

تباينت أسعار الزيت بالسوق المحلي، حيث شهد السوق انخفضا في سعر زيت الأولين والصويا، في حين استقر سعر زيت الذرة وزيت عباد الشمس.

ويرصد "صدى البلد" اسعار الزيت فى السوق المحلى ، حيث انخفضت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي بمقدار 500 جنيه، لتسجل القيمة الشرائية للطن 32,300 جنيه، وهبط سعر زيت الأولين في الأسواق المحلية بمقدار 800 جنيه، ليسجل سعر الطن 29,500 جنيه.



واستقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 31 ألف جنيه، كما ثبتت أسعار زيت الذرة المكرر أيضًا بالسوق المصري، ليصل سعر الطن إلى 37 ألف جنيه ، واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، ليسجل سعر الطن 36 ألف جنيه.

واستقر أسعار الزيت للمستهلك اليوم، إذ سجل سعر زيت الذرة «750 مل» 38 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس «800 مل» 32 جنيهًا، وبلغ سعر زيت الذرة «750 مل» نحو 32 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمى ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي، ثاني التداولات الأسبوعية بمقدار 5 جنيهات، وسجل عقد يونيو 1575 دولارا للطن.

وزاد عقد يونيو لتداول زيت الأولين، وسجل 1585 دولارًا للطن، بارتفاع 5 دولارات.