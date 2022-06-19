سمية الألفى : انتهيت من جلسات الكيماوي وفى مرحلة التعافي

كشفت الفنانة سمية الألفى عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية استئصال ورم من الصدر .

وقالت الفنانة سمية الألفى فى تصريحات لصدى البلد :" الحمدلله بقيت أحسن وانتهيت من جلسات الكيماوي و فى مرحلة التعافي ".

وأضافت سمية الألفى :" بشكركم جدا وادعولي".

وكان الفنان أحمد الفيشاوي وجه رسالة إلى والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

ونشر الفيشاوي صورة لوالدته، وعلق قائلا: "الفنانة العظيمة سُمية يوسف الألفي أمي أنتي أحلي حاجة في كل حاجة ربنا يتمم شفاكي علي خير يا حبيبتي".



يذكر ان اخر اعمال احمد الفيشاوي فيلم "قمر 14"، الذي يضم عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.