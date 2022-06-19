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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات مالية.. مصرع ربة منزل على يد أشقائها الثلاثة بسوهاج

جثة
جثة

لقيت ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العُمر، مصرعها، على يد أشقائها الثلاثة؛ إثر نشوب خلافات مالية فيما بينهم، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول (ر. م. م- 35 عامًا- وتقيم دائرة مركز أخميم)، مُصابة بجروح وكدمات واضطراب بالتنفس، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات الأولية لها.

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وبالانتقال والفحص تبين أن ربة المنزل اتهمت أشقاءها الثلاثة بالتعدي عليها، وإحداث اصاباتها المنوه عنها؛ لوجود خلافات مالية قائمة فيما بينهم.

وأثبتت التحريات أن الضحية سبق وأن حصلت على حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على اثنين من أشقائها، لتعديهما عليها بالضرب لخلافات مالية سابقة، وذلك خلال شهر فبراير من العام الجاري.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج ربة منزل إخميم خلافات أشقاء

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