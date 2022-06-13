عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب خلافات سابقة.. جنايات الاسكندرية: السجن المشدد 15 عاما لمتهم بقتل عامل

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار هيثم وجية حماد، بمعاقبة المتهم " م.و.م" بالسجن المشدد ١٥ عاما عامل لاتهامه بقتل المجني عليه " م.خ.م".

 وبدأت الواقعة في القضية رقم 10632 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض مما ادي الي وفاته بأحد شوارع دائرة القسم.

 وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك أنه علي اثر خلاف سابق بين المتهم " م.و.م" عامل وبين المجني عليه " م.خ.م" عاطل علي أثرها قام المجني عليه بالتعدي علي المتهم بسبب شراء قطعة حشيش مما أدي الي إصابته المتهم بذلك الوقت بعاهه في يده اليسري فقرر التعدي علية بسلاح أبيض مطوة في الرقبة فسقط علي الأرض وتم نقله إلي المستشفي لعلاجه وتوفي متأثرا بإصابته ولاذا المتهم بالفرار وعقب تقنين الإجراءات.

 تم القاء القبض علي المتهم وتحرر محضر وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

ترشيحاتنا

مأدبة غذاء لبعثة المنتخب في كوريا.. وإهداء درع اتحاد الكرة للسفير المصري

8 حارات في كل اتجاه.. توسعة طريق وادي النطرون العلمين 

مفاجأة الأرصاد| أمطار تضرب مصر في يونيو.. وفصل الصيف لم يبدأ بعد

السيسي يؤمن غذاء المصريين| جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان

رسميًا .. خالد جادالله رئيسًا لقطاع الناشئين بـ البنك الأهلي

رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطلاب بـ الثلج في امتحانات الكليات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف عن فضائح.. هل ساهم مؤتمر الأهلي في تخبط أعضاء اتحاد الكرة؟

مبحبش افتكره.. كواليس مشهد جريء دفع الراقصة صفوة لاعتزال التمثيل

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

فيديو

تحرّك من محطة طنطا | قطار الملك فاروق يعود إلى الحياة ..فيديوجراف

أصيبت بالقمل الشديد.. أمريكية تتخلص من طفلتها والجدة تساعدها في جريمتها

الطبيب المزيف.. ‏سقوط نصاب يمارس الطب ويكشف على المرضى دون مؤهلات| فيديوجراف

أجريت عمليات تجميل بـ100 ألف دولار.. تصريحات داليا نعيم تضعها في مرمى النقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ