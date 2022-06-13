بسبب خلافات سابقة.. جنايات الاسكندرية: السجن المشدد 15 عاما لمتهم بقتل عامل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار هيثم وجية حماد، بمعاقبة المتهم " م.و.م" بالسجن المشدد ١٥ عاما عامل لاتهامه بقتل المجني عليه " م.خ.م".

وبدأت الواقعة في القضية رقم 10632 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض مما ادي الي وفاته بأحد شوارع دائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك أنه علي اثر خلاف سابق بين المتهم " م.و.م" عامل وبين المجني عليه " م.خ.م" عاطل علي أثرها قام المجني عليه بالتعدي علي المتهم بسبب شراء قطعة حشيش مما أدي الي إصابته المتهم بذلك الوقت بعاهه في يده اليسري فقرر التعدي علية بسلاح أبيض مطوة في الرقبة فسقط علي الأرض وتم نقله إلي المستشفي لعلاجه وتوفي متأثرا بإصابته ولاذا المتهم بالفرار وعقب تقنين الإجراءات.

تم القاء القبض علي المتهم وتحرر محضر وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.