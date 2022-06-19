المحرصاوي يضع حجر أساس المبنى الجديد لكلية الدراسات الإسلامية بنات بالقاهرة

وضع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية؛ لجهودها المخلصة في إنشاء هذا المبنى بالجهود الذاتية.

جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت سباقه في التقديم للحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة في شهر مايو الماضي.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي شهدتها وتشهدها الجامعة في جميع قطاعاتها بالقاهرة والأقاليم اليوم تلو الآخر.