عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحرصاوي يضع حجر أساس المبنى الجديد لكلية الدراسات الإسلامية بنات بالقاهرة

رئيس جامعة الازهر
رئيس جامعة الازهر

وضع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير ببوابة كلية الطب ويوجه بتوزيع المياه المثلجة

زوال مسجد أولى من ظهور الفتنة.. الأزهر يحذر من التعصب الرياضي تزامنا مع مباراة القمة

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية؛ لجهودها المخلصة في إنشاء هذا المبنى بالجهود الذاتية.

 جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر  بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت سباقه في التقديم للحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة في شهر مايو الماضي.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي شهدتها وتشهدها الجامعة في جميع قطاعاتها بالقاهرة والأقاليم اليوم تلو الآخر.

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر الدراسات الإسلامية الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

حادث بشع.. تكريك مصرف بالغربية يكشف عن جثة بدون ملامح ومربوطة بحجر

شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

ترشيحاتنا

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

%38 نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية

لخلافات مالية.. مصرع ربة منزل على يد أشقائها الثلاثة بسوهاج

الحكومة: 356 مليار جنيه منح ومزايا للفئات الأولى بالرعاية في الموازنة الجديدة

قمة ثلاثية مصرية أردنية بحرينية في شرم الشيخ.. على ماذا اتفق الزعماء؟

البنك المركزي: 170 مليون دولار حجم استثمار التكنولوجيا المالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

القمة 124..تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري.. فيديوجراف

على يد مأذون وشهود.. حفل زواج قط وقطة يثير جدلًا واسعًا باليمن|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

اﻟﻤﺰﻳﺪ