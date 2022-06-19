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برلمان

برلماني: إنشاء سيستم موحد لتنظيم انتظار السيارات يضمن حق الدولة والمواطن

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

طالب النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، بإنشاء نظام "سيستم موحد" خاص بتنظيم انتظار السيارات بمختلف الشوارع، لتسهيل حصول المواطن على الخدمة بشكل جيد وحماية حقه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمحافظتى القاهرة والجيرة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.

وأضاف حسين، في كلمته، إن وجود سيستم يضمن حق الدولة وكذلك حق المواطن.

ووجه حسين، عدة أسئلة لمسئولي الحكومة بشأن آليات تحديد قيمة الإيرادات المستهدفة، وكذلك آليات التقييم المستمر للقيم المالية خلال تطبيق القانون.

كما شدد النائب هشام حسين، علي ضرورة  مراعاة عدم احتكار الشوارع الرئيسية من جانب عدد محدود من الشركات الكبيرة، مطالبا بفتح المجال لشركات متوسطة تشارك في تنظيم انتظار المركبات في تلك الشوارع.


وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمحافظتى القاهرة والجيرة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.


واستعرضت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منها، قائلة، :" للأسف مازالت معاناة المواطنين يوميا من مشكلات السايس وانتظار السيارات، وأعتقد مفيش حد متعرضتش بشكل ما لهذه المشكلات.. لأن مفيش شارع في القاهرة والجيزة إلا وأصبح له بلطجية فى شكل " سايس" يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات مقابل انتظار سياراتهم.. تصل تلك الإتاوة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة ل ٢٠ جنيه يوميا .. وأنا شخصيا كنت ادفع ٦٠٠ جنيه شهريا في منطقة الدقى " 
وأضافت سليم، وللأسف الشديد.. أن تلك المبالغ التي يدفعها المواطنين..لاتستفيد الدولة منها بأى شكل..لانها تذهب لجيوب البلطجية فقط.. ما يساعد في تشجيع هذه الفئة على التوسع في دائرة نشاطها والسيطرة على جميع الشوارع "

وتابعت سليم، قام المجلس فى الفصل التشريعى السابق، بإقرار قانون تنظيم انتظار المركبات السيارات، ولكن التطبيق على أرض الواقع شهد وقوع أخطاء بعدما تم التعاقد مع شركات خاصة، وفرض رسوم مماثلة لما كان يفرضه البلطجية ولم تستفيد الدولة أيضا من عائد تلك الساحات

وأضافت عضو مجلس النواب، و بعد تدخل  لجنة الإدارة المحلية، أعلنت وزارة التنمية المحلية تأجيل تطبيق القانون لإعادة دراسة سلبيات التطبيق و محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون، ولكن إلى الآن، لم  يحدث أي جديد، والنتيجة هي استمرار معاناة المواطنين يوميا في الشوارع وتعرضهم للابتزاز من البلطجية. 
وتساءلت النائبة فاطمة سليم،  عما وصلت إليه الوزارة في ذلك الملف، لاسيما وإن ذلك الملف هام ويعانى منه الجنيع وليس فئة معينة فقط.

 

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موضوع طلب الإحاطة بشان التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات، من الملفات الهامة المدرجة  بأعمال اللجنة بعنوان قياس أثر التشريعات الصادرة ، وهى سنة سنتها  اللجنة لقياس الأثر التطبيقى للقوانين.


وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة طمأنة النواب حول قيمة ركن السيارة، بأنه لن يكون مبالغ فيه، وتحديد المناطق المستهدفة، والبدء بالمناطق التجارية.

وطالب السجينى، مسئولي محافظتى القاهرة والجيزة بحصر  كامل عن خرائط الشوارع وتحديد آليات تحديثه.

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