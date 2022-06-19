مرشح رئاسي نيجيري: ندرس إنجازات مصر في التعليم والطاقة

كشف بيتر أوبي، المرشح في الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، أنه أجرى زيارة إلى مصر؛ بهدف الاستفادة من إنجازاتها في الاقتصاد والطاقة والتعليم.

ونقلت صحيفة "ذا بانش" المحلية النيجيرية، عن أوبي، قوله: "أجريت زيارة مدتها 3 أيام إلى مصر، عكفت خلالهاعلى دارسة إنجازات مصر في قطاع الطاقة والتعليم والتخطيط والاقتصاد".

وسبق أن أرجأ الحزب الحاكم في نيجيريا، أرجأ الانتخابات التمهيدية لمدة أسبوع؛ بعد أن كانت مقررة خلال الشهر الماضي، لاختيار مرشّحه.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية، الأحد، لكل من حزب “مؤتمر كل التقدميين” الحاكم، و"حزب الشعب الديمقراطي" المعارض؛ لاختيار مرشّحيهما لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل في أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد السكاني.

لكن عشية انتخاباته التمهيدية، قرر "مؤتمر كل التقدميين" إرجاء التصويت إلى السادس من يونيو وحتى الثامن منه، وفق بيان له.

وأشار الحزب إلى أن الإرجاء تقرّر في أعقاب قرار للسلطات الانتخابية مدّد مهل تقديم أسماء المرشحين.

ولم يعطِ الحزب الحاكم مزيدا من التفاصيل، علما بأن "مؤتمر كل التقدميين" يواجه سجالا داخليا حادا حول الشخصيات التي يجب أن تخوض هذا الاستحقاق الداخلي وبينهم حاكم لاجوس بولا تينوبو والنائب الحالي للرئيس يمي أوسينباجو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يعلن بخاري دعم أي مرشح، ويتوقّع محلّلون أن يسعى إلى التوصل لمرشح توافقي حفاظا على وحدة فصائل الحزب وصولا إلى موعد الانتخابات العامة المقررة في شباط/فبراير 2023.

و"مؤتمر كل التقدميين" هو تحالف لمجموعة من الأحزاب الصغيرة أسفر اتّحادها عن فوز بخاري بالرئاسة في العام 2015، علما بأن هذا الحزب لطالما واجه صعوبات في احتواء الانقسامات الداخلية.