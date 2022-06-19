السجيني: الحوار الوطني مبادرة تاريخية من رئيس الجمهورية..فيديو

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ إن تفاعل البرلمان مع الحوار الوطني سيكون من خلال الأحزاب؛ مضيفا أنه يتخوف من حاله إستباق الأحداث .

أضاف أحمد السجيني خلال محادثة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي؛ أن مبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية بمثابة فرصة تاريخية وليست ظروف اقتصادية كما يدعي البعض .

أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحوار الوطني واللقاءات السابقة و في المنتديات تدل على طبيعة منهج رئيس دولة يرى أن المرحلة تحتاج لحوار أكثر إتساعا لأن البرلمان دوره ينحصر في القوى السياسية الممثلة في الأحزاب يساعد في تشكيل الوعي من خلال المداخلات وتطرح تساؤلات ولتلبيه الطلبات وتغيير المفاهيم .

أشار السجيني إلى أن مصر بموروثاتها وثقافتها تحتاج إلى حوار مستمر لكن لابد من معرفة أدوات الحوار وأجندته وآليات إدارته ولابد من ان الأقلية التي تشترك في الحوار ستقبل بمخرجات الحوار وتدعمه.



