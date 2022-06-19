نتائجها سريعة .. أفضل تحاميل خافضة للحرارة للأطفال

تبحث الكثير من الأمهات عن أفضل تحاميل خافضة للحرارة للأطفال حيث أنها من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين الصغار وحديثي الولادة وأخطرها وتتطلب علاج سريع.

وترغب النساء فى معرفة تحاميل خافضة للحرارة للأطفال "اللبوس" دون عن باقي أنواع الأدوية الأخرى لأن طريقة استعمالها أسهل من الطرق الأخرى بالنسبة للأطفال حيث لا تسبب لهم الما قويا مثل الحقن ولا مذاقا سيئا يرفضون تناوله مثل أدوية الشراب.

ويساعد استخدام تحاميل خافضة للحرارة للأطفال على علاجهم بشكل سريع حيث أنها من الأشكال الدوائية التى تعمل بسرعة داخل الجسم لذا نعرض لكم في هذا التقرير أفضل تحاميل خافضة للحرارة للأطفال، وهى تنقسم لنوعين رئيسيين، وهما:

النوع الأول

تحاميل خافضة للحرارة للأطفال تحتوى على مادة الباراسيتامول حيث إنها واسعة الانتشار بفضل قدرتها على خفض حرارة الجسم بسرعة وتسكين الألم.

النوع الثاني

تحتوى تحاميل روفاينك على بعض المضادات الغير ستيرويدية ومسكن ديكلوفيناك مما يساهم فى خفض حرارة الأطفال وتقليل الشعور بالأعراض.

إليكم فيما يلي أهم الأسماء التجارية لـ أفضل تحاميل خافضة للحرارة للأطفال ، وهى : تحاميل فيفادول للأطفال وتحاميل أيبروفين وتحاميل الأسيتامينوفين لكن لايستخدم للرضع أقل من عامين.

