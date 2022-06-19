عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حماية الأطفال من شمس الصيف.. 5 نصائح يجب مراعاتها

نصائح لحماية طفلك
نصائح لحماية طفلك من شمس الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد خطر الإصابة بـ حروق الشمس أو ضربة الشمس أو الجفاف بشكل كبير بين الأطفال، خاصة الرضع، وهم أكثر حساسية من البالغين. 

ولحماية الأطفال من أشعة الشمس خلال فصل الصيف، لا بد من مراعاة بعض الأمور التي تحميهم من أمراض الصيف كالجفاف وغيرها من الأمراض الأخرى.

5 نصائح لحماية طفلك من شمس الصيف 

قدم موقع playbrush مجموعة من النصائح الضرورية التي تساعدك في حماية الطفل من أشعة شمس الصيف:

النصيحة الأولى: احمِ طفلك دائمًا من أشعة الشمس الحارقة خلال السنة الأولى من عمره.

خلال الأشهر الـ 12 الأولى، يجب ألا يتعرض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة على الإطلاق. 

لذلك، ابحثي دائمًا عن مكان مناسب في الظل واصطحبي طفلك إلى غرفة باردة، خاصة في ساعات الظهيرة، بهذه الطريقة يمكنك أيضًا الاستغناء عن واقي الشمس الذي يجهد بشرة طفلك.

النصيحة الثانية: تأكدي دائمًا من وجود فواصل كافية في الظل:

إن فترات الراحة الكافية في الظل إلزامية، فإن تدخلك ضروري وتأكدي من أن أطفالك يأخذون فترات راحة كافية في الظل أثناء النهار ويشربون ما يكفي، هذه النصيحة مهمة بشكل خاص في وقت الغداء، وتساعد القيلولة في وقت مبكر من بعد الظهر جميع أفراد الأسرة على الحفاظ على هدوء أعصابهم.

النصيحة الثالثة: احرصي على ارتداء ملابس مناسبة للشمس

الملابس الواقية من الشمس التي تحمي بشرة أطفالك تمامًا من الإشعاع تحميهم بشكل أفضل من أي واقٍ شمسي. لهذا السبب، يجب أن يرتدي أطفالك دائمًا غطاء للرأس مع مظلة واقية للرقبة في الهواء الطلق، ما يحمي البشرة الحساسة بشكل خاص على الوجه والرقبة والأذنين، بالإضافة إلى ذلك فإن أطفالك مستعدون جيدًا ليوم الصيف بملابس واسعة جيدة التهوية ولكن بأكمام طويلة، كلما غطيت بشرتك، قل التعرض للشمس.

النصيحة الرابعة: استخدمي كريم الشمس بشكل صحيح

يجب أيضًا تحجيم جميع مناطق الجلد التي لا تغطيها الملابس في الأماكن المظللة، ويجب استخدام واقيات الشمس الخاصة مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 20 ووضع الكريم بسخاء، إذا كانت طبقة الكريم رقيقة جدًا، فلن تتمكن من تطوير فعاليتها الكاملة.

لضمان الحماية المثلى من أشعة الشمس باستخدام الكريم، يجب عليكِ أيضًا مراعاة القواعد التالية:

- ضعي الكريم دائمًا على طفلك قبل نصف ساعة من مكوثك بالخارج.

- ضعي الكريم الجديد بانتظام إذا كنتِ بالخارج لفترات طويلة، خلاف ذلك  فإن التعرق والتآكل سيفقدانه التأثير الوقائي، وتنطبق هذه القاعدة  خاصة بعد الاستحمام.

- راقبي وقتك: لا يمكن الحفاظ على الحماية من الشمس للمدة التي تريدينها حتى بعد وضع الكريم. لذلك، حددي دائمًا الوقت الذي يقضيه أطفالك في الشمس.

النصيحة الخامسة: فكري أيضًا في حماية العين

الأشعة فوق البنفسجية القوية ليست مزعجة فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التهاب القرنية أو الملتحمة. 

بالإضافة إلى غطاء الرأس، يجب أن يرتدي أطفالك بالتأكيد نظارات شمسية، خاصة في المناطق الجبلية ذات الضوء العاكس القوي.

الصيف شمس الصيف حروق الشمس ضربة الشمس الجفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

موضوعات متعلقة

علاج ضربة الشمس .. 5 وصفات طبيعية تعرف عليها

أعراض ضربة الشمس وأنواعها .. و5 فئات الأكثر عرضة

ترشيحاتنا

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

النشرة الدينية.. هل يسامحني الله على الذنوب؟ وماذا يقال عند ذبح الأضحية عن الميت؟

امتحانات الثانوية العامة| وزير التعليم: لا توجد مجلدات مفاهيم للمواد غير الأساسية

مفاجأة| ناشئ الإسماعيلي يجتاز الاختبار الأول بالأهلي.. والتصفية الجمعة المقبلة

انهيار أجزاء من 3 عقارات دون إصابات بالإسكندرية وتشكيل لجنة للمعاينة

لتعزيز أوجه التعاون الديني .. مفتي الجمهورية يستقبل سفير السنغال بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موظفون يحطمون الرقم القياسي بإسقاط 2910 لابتوب على الأرض |شاهد

المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 22 من أبناء مطروح

أول رابر عربي.. لماذا استحق أحمد مكي لقب فنان شامل في 20 عاما؟

حرائق بسبب الحر تهدد سكان إسبانيا.. ورجال الإطفاء يكافحون لإخمادها |شاهد

فيديو

على يد مأذون وشهود.. حفل زواج قط وقطة يثير جدلًا واسعًا باليمن|فيديوجراف

حل اللغز.. لعبة بازل تمنح المشاركين فرصة للفوز بـ2 مليون دولار

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

محمد الشقنقيري: انفصلت عن زوجتي 8 شهور ولم أتزوج رحيل ذكرى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

اﻟﻤﺰﻳﺪ