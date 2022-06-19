حماية الأطفال من شمس الصيف.. 5 نصائح يجب مراعاتها

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد خطر الإصابة بـ حروق الشمس أو ضربة الشمس أو الجفاف بشكل كبير بين الأطفال، خاصة الرضع، وهم أكثر حساسية من البالغين.

ولحماية الأطفال من أشعة الشمس خلال فصل الصيف، لا بد من مراعاة بعض الأمور التي تحميهم من أمراض الصيف كالجفاف وغيرها من الأمراض الأخرى.

5 نصائح لحماية طفلك من شمس الصيف

قدم موقع playbrush مجموعة من النصائح الضرورية التي تساعدك في حماية الطفل من أشعة شمس الصيف:

النصيحة الأولى: احمِ طفلك دائمًا من أشعة الشمس الحارقة خلال السنة الأولى من عمره.

خلال الأشهر الـ 12 الأولى، يجب ألا يتعرض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة على الإطلاق.

لذلك، ابحثي دائمًا عن مكان مناسب في الظل واصطحبي طفلك إلى غرفة باردة، خاصة في ساعات الظهيرة، بهذه الطريقة يمكنك أيضًا الاستغناء عن واقي الشمس الذي يجهد بشرة طفلك.

النصيحة الثانية: تأكدي دائمًا من وجود فواصل كافية في الظل:

إن فترات الراحة الكافية في الظل إلزامية، فإن تدخلك ضروري وتأكدي من أن أطفالك يأخذون فترات راحة كافية في الظل أثناء النهار ويشربون ما يكفي، هذه النصيحة مهمة بشكل خاص في وقت الغداء، وتساعد القيلولة في وقت مبكر من بعد الظهر جميع أفراد الأسرة على الحفاظ على هدوء أعصابهم.

النصيحة الثالثة: احرصي على ارتداء ملابس مناسبة للشمس

الملابس الواقية من الشمس التي تحمي بشرة أطفالك تمامًا من الإشعاع تحميهم بشكل أفضل من أي واقٍ شمسي. لهذا السبب، يجب أن يرتدي أطفالك دائمًا غطاء للرأس مع مظلة واقية للرقبة في الهواء الطلق، ما يحمي البشرة الحساسة بشكل خاص على الوجه والرقبة والأذنين، بالإضافة إلى ذلك فإن أطفالك مستعدون جيدًا ليوم الصيف بملابس واسعة جيدة التهوية ولكن بأكمام طويلة، كلما غطيت بشرتك، قل التعرض للشمس.

النصيحة الرابعة: استخدمي كريم الشمس بشكل صحيح

يجب أيضًا تحجيم جميع مناطق الجلد التي لا تغطيها الملابس في الأماكن المظللة، ويجب استخدام واقيات الشمس الخاصة مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 20 ووضع الكريم بسخاء، إذا كانت طبقة الكريم رقيقة جدًا، فلن تتمكن من تطوير فعاليتها الكاملة.

لضمان الحماية المثلى من أشعة الشمس باستخدام الكريم، يجب عليكِ أيضًا مراعاة القواعد التالية:

- ضعي الكريم دائمًا على طفلك قبل نصف ساعة من مكوثك بالخارج.

- ضعي الكريم الجديد بانتظام إذا كنتِ بالخارج لفترات طويلة، خلاف ذلك فإن التعرق والتآكل سيفقدانه التأثير الوقائي، وتنطبق هذه القاعدة خاصة بعد الاستحمام.

- راقبي وقتك: لا يمكن الحفاظ على الحماية من الشمس للمدة التي تريدينها حتى بعد وضع الكريم. لذلك، حددي دائمًا الوقت الذي يقضيه أطفالك في الشمس.

النصيحة الخامسة: فكري أيضًا في حماية العين

الأشعة فوق البنفسجية القوية ليست مزعجة فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التهاب القرنية أو الملتحمة.

بالإضافة إلى غطاء الرأس، يجب أن يرتدي أطفالك بالتأكيد نظارات شمسية، خاصة في المناطق الجبلية ذات الضوء العاكس القوي.