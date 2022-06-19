75 دقيقة .. الزمالك يتعادل والاهلي يعانى فى وسط الملعب

مرت 75 دقيقة بين فريقي الزمالك والاهلي بالتعادل الإيجابي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف بعد خطأ فادح من محمد عبد الغنى مدافع الزمالك .

وادرك الزمالك هدف التعادل فى الدقيقة 68 عن طريق اشرف بن شرقي من رأسية قوية بعد عرضية متنقة من شيكابالا

كما حصل الأهلي على ركلة ركنية أولى على يسار مرمى نادي الزمالك، نفذها علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى فى الدقيقة 3 .

ونفذت ركلة حرة مباشرة لنادي الزمالك في وسط ملعب النادي الأهلي من جهة اليمين، نفذها محمد عبد الشافي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أشرف بن شرقي بتسديدة مباشرة غير متقنة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي دون خطورة تذكر فى الدقيقة 6.

ومحاولات من لاعبي نادي الزمالك لإعادة ترتيب الصفوف بشكل سريع داخل أرضية الملعب والعودة لأجواء المباراة بعد صدمة الهدف الأول لصالح النادي الأهلي فى الدقيقة 20.

واعترض لاعبو الزمالك علي قرار حكم المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء علي ياسر إبراهيم .

تسديدة قوية عن طريق أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات فى الدقيقة 25.

وأهدر الزمالك هدف محقق فى الدقيقة 46 بعد عرضية متنقة من سيد نيمار تصل منطقة الجزاء ولكن تمر بغرابة امام اشرف بنشرقي .

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: السيد عطية وحسام عبد المجيد وإسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني ويوسف أسامة وسيف جعفر.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشه

الهجوم : أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد شريف.

البدلاء:-

مصطفى شوبير - محمود متولي - حسام حسن - وليد سليمان - بدر بانون - حسين الشحات - صلاح محسن - محمود وحيد - طاهر محمد طاهر.