أحمد موسى: نتيجة مباراة القمة غير عادلة.. والأهلي ضيع 5 أهداف.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على نتيجة لقاء القمة الـ 124 بين فريقي الأهلي والزمالك الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن «نزول شيكابالا غير شكل نادي الزمالك اللي مكانش موجود؛ واستحواذ الأهلي على الشوط الأول بنسبة 54%، ولم كان هناك عدالة في هذا اللقاء لانتهى بـ 5 أهداف للنادي الأهلي مقابل هدفين للزمالك».

وأضاف موسى، أن الأهلي أهدر الكثير من الفرص في هذا اللقاء؛ لافتًا إلى أن كرة القدم عادة لا تكون عادلة، مضيفًا: «هو ده الأهلي والزمالك؛ والمدرجات بها روح رياضية عالية».

وأشاد أحمد موسى، بمدربي الناديين (سامي قمصان وفيريرا)، مؤكدًا أن شريف أحرز هدفًا رائعًا للنادي الأهلي في مرمى الزمالك. واستطرد: «كان فيه بعض اللاعبين بيتفزلكوا في الشوط الثاني؛ وده مش وقت الفزلكة؛ ولولا عواد الماتش ده كان خلص 4 أو 5».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه لولا حارس مرمى الزمالك محمد عواد لكان تعرّض لخسارة كبيرة، «وفاروق جعفر عنده ابن لعيب والله؛ ابن الوز عوام»، مقدمًا التحية لـ شيكابالا الذي كان كلمة السر لعودة نادي الزمالك للاستحواذ والتهديف مرة أخرى، وكذلك بيرسي تاو.

وأشار موسى إلى أن محمد شريف هو رجل القمة بمباريات بلقاءات الأهلي، مؤكدًا أنه يسجل أهداف بجميع مباريات القمة، كما أن الأهلي افتقد غياب أليو ديانج بهذه المباراة، وعن التحكيم قال: «لو كان فيه تحكيم مصري النهاردة الماتش ده كان باظ؛ كان ممكن يحسب ضربة جزاء وهية مش ضربة جزاء».

وأكد أحمد موسى، أن الحكم الإسباني أعطى الحكام المصريين درسًا في هذا اللقاء؛ مؤكدًا أنه لابد أن يكون التحكيم عادلاً، مستطردًا: «ومفيش طبطبة في التحكيم، وبحيي النادي الأهلي علشان بيطلب حكام أجانب؛ أنا عاوز حكم مصري بس يكون عنده عدالة».