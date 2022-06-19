عماد متعب: سامي قمصان أخطأ في الدفع بـ تاو أمام الزمالك.. فيديو

قال هناك لاعبون "لازم يراجعوا نفسهم"...

قال عماد متعب مهاجم الأهلي، إن سامي قمصان مدرب المارد الأحمر أخطأ في الدفع بأحد لاعبي الفريق أمام الزمالك في مباراة اليوم الأحد.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات الجولة 20 المؤجلة من عمر مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال متعب خلال تصريحات عبر "أون تايم سبورت": "الزمالك في الشوط الأول (بيقول للأهلي اكسبني)، لماذا يتراجع اللاعبون ولا يريدون أن يسجلوا؟، سؤال آخر، لماذا بيرسي تاو في الملعب؟، اللاعب من آخر مباراة مع الوداد كان مصابًا وسيئًا، لا أعرف لماذا بدأ؟، لكن سامي قمصان عدل الأمر في الشوط الثاني وأشرك حسين الشحات".

وأضاف: "لماذا الأهلي انتظر أن يدخل مرماه هدف واثنين؟، حزين لأنه عندما تأتي فرصة للفوز على فريق كبير لا يستغلونها".

وتابع: "الهدف الثاني الذي أحرزه صلاح محسن كل اللاعبين ذهبوا له وطالبوه بالعودة للمعلب من أجل تسجيل أهداف أخرى، لماذا هذا الحماس لم يظهر بعد الهدف الأول؟".

وأكمل: "كل لاعبي الأهلي أحترمهم وأحبهم لكن عليهم مراجعة أنفسهم، يجب أن ينظروا إلى ما وصلوا إليه، عبد القادر والسولية وهاني والشناوي عندهم أفضل من ذلك".

وأتم: "تغييرات سامي قمصان كانت جيدة، لكن بعض اللاعبين في الأهلي يجب أن يدركوا أن مستواهم بدأ في الهبوط".

وسيطر التعادل الإيجابي (2-2) على القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من دوري WE المصري.

وافتتح محمد شريف أهداف اللقاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، وتمكن أشرف بنشرقي من تعديل النتيجة بهدف في الدقيقة 68.

واستطاع محمود عبد الرازق شيكابالا أن يتقدم للزمالك في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل صلاح محسن في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وحافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد التعادل مع الأهلي، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقى الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.