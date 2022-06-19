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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فاروق جعفر: سامي قمصان أدار القمة بعقلانية.. واحدة من أفضل مباريات الديربي

الاهلي
الاهلي

علق فاروق جعفر مدرب ولاعب الزمالك السابق، على التعادل مع الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت اليوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات الجولة 20 المؤجلة من عمر مواجهات بطولة الدوري.

قال جعفر خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "الأهلي كان لديه فرصة في الشوط الأول أن يحرز أكثر من هدف".

وأضاف: "الشوط الثاني الزمالك كان أخطر، التغييرات كانت رائعة، شيكابالا لمساته رائعة، المباراة كانت سجالاً، والمكاسب كثيرة".

وتابع: "الزمالك يمتلك لاعبين صاعدين رائعين سيف ويوسف ونيمار الذي لعب بشكل جيد، هذه إضافات لنادي الزمالك، فيريرا نظم الفريق بشكل جيد والتغييرات كانت فعالة".

وأتم: "على الجانب الآخر، سامي قمصان أدار المباراة بعقلانية وتركيز، هذه واحدة من أفضل مباريات القمة في جميع النواحي".

وسيطر التعادل الإيجابي (2-2) على القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من دوري WE المصري.

وافتتح محمد شريف أهداف اللقاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، وتمكن أشرف بنشرقي من تعديل النتيجة بهدف في الدقيقة 68.

واستطاع محمود عبد الرازق شيكابالا أن يتقدم للزمالك في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل صلاح محسن في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وحافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد التعادل مع الأهلي، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقى الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

فاروق جعفر الزمالك الأهلى الدوري المصري الممتاز شيكابالا

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