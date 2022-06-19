عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثلاثاء.. عزاء والد الفنان أحمد فتحي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدى البلد

قرر الفنان أحمد فتحي ؛ إقامه عزاء والده الراحل يوم الثلاثاء المقبل في  مسجد الشرطة بالشيخ زايد.


غدا ..تشييع جثمان والد الفنان أحمد فتحي من مسجد الحصري ودفنه بمقابر ٦ أكتوبر

قرر الفنان أحمد فتحي إقامه صلاة الجنازة على والده ؛  غدا الاثنين بعد صلاة الظهر من مسجد  الحصري على ان يتم دفنه بمقابر ٦ أكتوبر  بطريق الفيوم.


وفاة والد أحمد فتحي :

توفى  منذ قليل والد لفنان أحمد فتحي ؛ حيث أعلن الأخير خبر وفاة والده عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام.

 

ونشر أحمد فتحي صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، معلقًا: وداعًا والدي الحبيب.

أحمد فتحي في عيد الأضحى:

وينتظر أحمد فتحي طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم تسليم أهالي، وذلك بالتزامن مع حلول موسم عيد الأضحى المقبل، وظهر خلال أحداث الفيلم كضيف شرف، مع الفنانة دنيا سمير غانم  وهشام ماجد اللذان يلعبان بطولته، كما ضم الفيلم العديد من الفنانين منهم: دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، لوسي، عبد الله مشرف، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وتحت قيادة المخرج خالد الحلفاوي.


طُرح مؤخرًا فيلم حامل اللقب، مع بداية عام 2022، وجسد خلاله دور رجل يدعى نبراوي، وضم الفيلم كل من الفنان هشام ماجد، دينا الشربيني، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، محمد ثروت، محمد الكيلاني، عماد رشاد، إبراهيم فايق، محمود أبو ليلة، والفيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وتحت قيادة المخرج هشام فتحي.

كما حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل اللعبة 3، الذي طُرح مؤخرًا عبر أحد المنصات الإلكترونية، وتصدر بشخصيته سعدون الدين حسين تريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في مسلسل اللعبة 3، كل من: الفنان هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، بلال جمال.

احمد فتحي والد أحمد فتحي وفاة والد أحمد فتحي مسجد الحصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة في الدوري

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

بعد التعادل أمام الأهلي.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة

موضوعات متعلقة

داليا إبراهيم : بشرب سجائر ومش قادرة أبطلها.. فيديو

أطول 5 ساعات في حياتي.. نجل محمد الحلو: بابا خرج من العمليات

خروج الفنان محمد الحلو من العمليات بعد تركيب دعامات في الساق

بيان رسمي.. تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى .. تفاصيل

داليا إبراهيم: نفسي أرجع أمثل تاني

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

حسن شاكوش يتسلم كارنية نقابة المهن الموسيقية.. ويعلق: جاهزين للشغل

أخفى ملامحه.. أول ظهور للفنان التركي مهند مع ابنه الرضيع

ترشيحاتنا

شكرا للجميع.. رابطة الأندية تصدر بيانًا رسميًا عقب القمة124 بين الأهلي والزمالك

نعيش في أمن وأمان..أبو العينين: زيادة الاستثمارات الحل الأمثل لمشاكل مصر الاقتصادية

جهاد جريشة: الزمالك ليس له ضربة جزاء أمام الأهلي

فاروق جعفر: سامي قمصان أدار القمة بعقلانية.. واحدة من أفضل مباريات الديربي

عماد متعب: سامي قمصان أخطأ في الدفع بـ تاو أمام الزمالك.. فيديو

كيف تقتلين زوجك؟ قصة روائية أمريكية قتلت زوجها بسبب مقال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ