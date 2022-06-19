الثلاثاء.. عزاء والد الفنان أحمد فتحي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

قرر الفنان أحمد فتحي ؛ إقامه عزاء والده الراحل يوم الثلاثاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



غدا ..تشييع جثمان والد الفنان أحمد فتحي من مسجد الحصري ودفنه بمقابر ٦ أكتوبر

قرر الفنان أحمد فتحي إقامه صلاة الجنازة على والده ؛ غدا الاثنين بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري على ان يتم دفنه بمقابر ٦ أكتوبر بطريق الفيوم.



وفاة والد أحمد فتحي :

توفى منذ قليل والد لفنان أحمد فتحي ؛ حيث أعلن الأخير خبر وفاة والده عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام.

ونشر أحمد فتحي صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، معلقًا: وداعًا والدي الحبيب.

أحمد فتحي في عيد الأضحى:

وينتظر أحمد فتحي طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم تسليم أهالي، وذلك بالتزامن مع حلول موسم عيد الأضحى المقبل، وظهر خلال أحداث الفيلم كضيف شرف، مع الفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد اللذان يلعبان بطولته، كما ضم الفيلم العديد من الفنانين منهم: دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، لوسي، عبد الله مشرف، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وتحت قيادة المخرج خالد الحلفاوي.



طُرح مؤخرًا فيلم حامل اللقب، مع بداية عام 2022، وجسد خلاله دور رجل يدعى نبراوي، وضم الفيلم كل من الفنان هشام ماجد، دينا الشربيني، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، محمد ثروت، محمد الكيلاني، عماد رشاد، إبراهيم فايق، محمود أبو ليلة، والفيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وتحت قيادة المخرج هشام فتحي.

كما حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل اللعبة 3، الذي طُرح مؤخرًا عبر أحد المنصات الإلكترونية، وتصدر بشخصيته سعدون الدين حسين تريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في مسلسل اللعبة 3، كل من: الفنان هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، بلال جمال.