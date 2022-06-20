تذكرتي تشكر جماهير الأهلي و الزمالك بعد المظهر الحضاري في قمة الدوري

تذكرتي تشكر جماهير ناديي الأهلي و الزمالك على المظهر الحضاري في استاد الأهلي we السلام.

يتوجه القائمين على شركة تذكرتي بالشكر إلى جماهير الأهلي و الزمالك بعد المظهر الحضاري والمشرف للجماهير خلال تواجدهم في استاد الأهلي we السلام لحضور مباراة ديربي القاهرة.

تفاصيل مباراة الاهلي والزمالك..

انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك والاهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما

فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 فى المركز الاول ، بينما ارتفع رصيد الاهلي الى النقطة 41 فى المركز الثالث .