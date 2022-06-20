حنان مطاوع تعلن فوزها بالجائزة الخامسة عن فيلم قابل للكسر من مهرجان الداخلة بالمغرب

أعلنت الفنانة حنان مطاوع فوزها بالجائزة الكبرى كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "قابل للكسر"، في الدورة العاشرة من مهرجان الداخلة السينمائي الدولي بالمغرب.



وقالت حنان مطاوع -عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إن الجائزة تسلمها عنها مخرج الفيلم أحمد رشوان، وهي تعد الجائزة الخامسة لها بعد فوزها أيضا كأفضل ممثلة في أكثر من مهرجان، أبرزها الأمل السينمائي الدولي بالسويد، والمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك.



وتدور أحداث فيلم "قابل للكسر" في إطار اجتماعي إنساني حول فتاة بسيطة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث والمفارقات، ويستعرض الفيلم علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، من بينها صديقها الشاب الذي تحبه.

الفيلم بطولة حنان مطاوع، ورانيا شاهين، وفاطمة عادل، وعمرو جمال، وخالد خطاب، وعاصم نجاتي، ومحمد رضوان، وكريم العطار، وناجي شحاتة، وإخراج وتأليف أحمد رشوان.

