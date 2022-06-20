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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية الفرنسية: تحالف ماكرون يخسر الأغلبية البرلمانية بتحقيق 245 مقعدا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، أن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لم يستطع تحقيق الأغلبية في البرلمان بحصوله على 245 مقعدا.

وكانت قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن  حزب الرئيس إيمانويل ماكرون خسر الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية في فرنسا.

وكشفت الوكالة أن التقديرات الأولية للانتخابات تشير إلى أن تحالف ماكرون قد يحصل على 205-235 مقعدا من أصل 577 في الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وجرت اليوم الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، والتي قد تحرم الرئيس الوسطي المعاد انتخابه حديثًا إيمانويل ماكرون من الأغلبية المطلقة التي يحتاجها للحكم بحرية.

وفاز ماكرون بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في أبريل. وإن لم يمنح تصويت اليوم الأحد معسكره أغلبية مطلقة، فإن ذلك سيكون مقدمة لفترة من الضبابية التي يمكن مواجهتها بدرجة من تقاسم السلطة بين أحزاب لم يُسمع بها في فرنسا في العقود الماضية، أو تؤدي إلى شلل سياسي وتكرار للانتخابات البرلمانية.

وكانت استطلاعات الرأي أشارت إلى أن اليمين المتطرف سيسجل على الأرجح أكبر نجاح برلماني منذ عقود.

إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف وكالة الصحافة الفرنسية وزارة الداخلية الفرنسية الانتخابات البرلمانية الفرنسية

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