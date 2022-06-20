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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبدالوهاب تكشف عن سبب إلغاء العديد من حفلاتها .. شاهد

صدى البلد

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، عن سبب إلغاء العديد من حفلاتها العام الماضى ، حيث وجه أحد متابعيها سؤال لها عبر حسابها بموقع انستجرام . 

 

وكتب “ ليه حفلات كثير اتلغتلك السنة اللى فاتت ؟ ” وردت شيرين قائلة “ فى ناس بتفول انها متفقة معايا على حفلات و انى لغيتها وده كلام مش صحيح فا بتتلغى لعد وجود اتفاق من الاساس ”. 

 

يذكر أن ردت  الفنانة شيرين عبدالوهاب على شائعات حملها بعد ظهورها منتفخة البطن في كواليس يا معافر .


وردت شيرين عبدالوهاب  عبر خاصية ستوري إنستجرام على سؤال أحد متابعيها عن سبب انتفاخ بطنها قائلة: «إزاي بطنك دي كلها في كواليس يا معافر وتقولي قولون مستحيل دي بطن حامل؟» لترد الفنانة قائلة: «عندك حق تقولي كده، أنا نفسي بحس إني والنبي في السابع وعلى وش ولاده كل لحظة، بس للأسف ده قولون وبكتيريا حلزونية، والتهاب في الإثني عشر».

 

 

انستجرام شيرين شيرين عبدالوهاب الفنانة شيرين شيري

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